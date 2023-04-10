https://ria.ru/20230410/zhkkh-1864186676.html

Жители Подмосковья стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ

Жители Подмосковья стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ - РИА Новости, 10.04.2023

Жители Подмосковья стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ

Количество обращений жителей Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в регионе за прошедшую неделю снизилось на 15%, сообщила... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:27

2023-04-10T11:27

2023-04-10T11:27

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

егорьевск

можайск

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Количество обращений жителей Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в регионе за прошедшую неделю снизилось на 15%, сообщила пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья."На прошлой неделе Госжилинспекция обработала в центре управления регионом 6,9 тысячи заявок жителей, поступивших в единую диспетчерскую службу Московской области, из которых более 5 тысяч перешли в категорию закрытых. По сравнению с позапрошлой неделей количество заявок снизилось на 15%", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ольгу Федину.В топ-5 по сокращению количества жалоб вошли городские округа Шаховская, Талдомский, Егорьевск, Можайск и Луховицы. Из Восхода, Звездного городка, Молодежного и Черноголовки жалоб не поступало.В пресс-службе рассказали, что наиболее проблемной в сфере ЖКХ в регионе остается тема уборки подъездов – 769 обращений, при этом число жалоб выросло за неделю на 10%. Второе место занимают неисправности лифтового оборудования – 399 заявок (-2%). На третьем месте среди проблем ЖКХ, волнующих жителей Подмосковья, находится вопрос освещения в подъездах - 384 заявки (-1%).

https://ria.ru/20230410/podmoskove-1864163351.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

можайск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, московская область (подмосковье), егорьевск, можайск