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Жители Подмосковья стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ - РИА Новости, 10.04.2023
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Новости Подмосковья
 
11:27 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/zhkkh-1864186676.html
Жители Подмосковья стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ
Жители Подмосковья стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ - РИА Новости, 10.04.2023
Жители Подмосковья стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ
Количество обращений жителей Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в регионе за прошедшую неделю снизилось на 15%, сообщила... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:27
2023-04-10T11:27
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
егорьевск
можайск
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Количество обращений жителей Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в регионе за прошедшую неделю снизилось на 15%, сообщила пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья."На прошлой неделе Госжилинспекция обработала в центре управления регионом 6,9 тысячи заявок жителей, поступивших в единую диспетчерскую службу Московской области, из которых более 5 тысяч перешли в категорию закрытых. По сравнению с позапрошлой неделей количество заявок снизилось на 15%", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ольгу Федину.В топ-5 по сокращению количества жалоб вошли городские округа Шаховская, Талдомский, Егорьевск, Можайск и Луховицы. Из Восхода, Звездного городка, Молодежного и Черноголовки жалоб не поступало.В пресс-службе рассказали, что наиболее проблемной в сфере ЖКХ в регионе остается тема уборки подъездов – 769 обращений, при этом число жалоб выросло за неделю на 10%. Второе место занимают неисправности лифтового оборудования – 399 заявок (-2%). На третьем месте среди проблем ЖКХ, волнующих жителей Подмосковья, находится вопрос освещения в подъездах - 384 заявки (-1%).
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московская область (подмосковье)
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жкх, московская область (подмосковье), егорьевск, можайск
Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Можайск

Жители Подмосковья стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Количество обращений жителей Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в регионе за прошедшую неделю снизилось на 15%, сообщила пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.
"На прошлой неделе Госжилинспекция обработала в центре управления регионом 6,9 тысячи заявок жителей, поступивших в единую диспетчерскую службу Московской области, из которых более 5 тысяч перешли в категорию закрытых. По сравнению с позапрошлой неделей количество заявок снизилось на 15%", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ольгу Федину.
Березовая аллея - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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Вчера, 10:27
В топ-5 по сокращению количества жалоб вошли городские округа Шаховская, Талдомский, Егорьевск, Можайск и Луховицы. Из Восхода, Звездного городка, Молодежного и Черноголовки жалоб не поступало.
В пресс-службе рассказали, что наиболее проблемной в сфере ЖКХ в регионе остается тема уборки подъездов – 769 обращений, при этом число жалоб выросло за неделю на 10%. Второе место занимают неисправности лифтового оборудования – 399 заявок (-2%). На третьем месте среди проблем ЖКХ, волнующих жителей Подмосковья, находится вопрос освещения в подъездах - 384 заявки (-1%).
 
Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскМожайск
 
 
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