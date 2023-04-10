https://ria.ru/20230410/zelenskiy-1864161178.html
Зеленский полностью контролируется США, уверен эксперт
Зеленский полностью контролируется США, уверен эксперт - РИА Новости, 10.04.2023
Зеленский полностью контролируется США, уверен эксперт
Владимир Зеленский полностью контролируется США, сама постановка вопроса о шпионаже за ним со стороны американцев неуместна, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:19
2023-04-10T10:19
2023-04-10T10:19
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сша
севастополь
вашингтон (штат)
сергей горбачев
владимир зеленский
институт стран снг
министерство обороны сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский полностью контролируется США, сама постановка вопроса о шпионаже за ним со стороны американцев неуместна, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга в запасе Сергей Горбачев. США шпионили за Зеленским, передал телеканал CNN со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы Пентагона. Источник, близкий к Зеленскому, назвал эту ситуацию "ожидаемой", а украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой, утверждает CNN. "Постановка вопроса "шпионит" в отношении Зеленского неуместна. Шпионаж делается тайно и с какими-то намерениями, а здесь речь идет о полном контроле и управлении фигуранта из Вашингтона. Этот человек полностью управляется, что там шпионить? Ему даются задания, и контролируется ход их исполнения", - сказал Горбачев. Впрочем, продолжил эксперт, Зеленский, как человек творческий и талантливый, может сам вносить некие нюансы и "изюминки" в отдельные операции. "Он может допускать какие-то экспромты, которые, по мнению американцев, могут выпадать из контекста ситуации, того видения, которое хотели бы придать организаторы той или иной операции. Тогда по этому поводу могут возникать такие обстоятельства. С точки зрения радиотехнического, визуального, контактного контроля – то, что это существует в отношении офиса Зеленского и него лично, в этом нет сомнений", - добавил Горбачев.
https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html
https://ria.ru/20230410/utechka-1864146968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, севастополь, вашингтон (штат), сергей горбачев, владимир зеленский, институт стран снг, министерство обороны сша
В мире, США, Севастополь, Вашингтон (штат), Сергей Горбачев, Владимир Зеленский, Институт стран СНГ, Министерство обороны США
Зеленский полностью контролируется США, уверен эксперт
Глава Института стран СНГ Горбачев: Зеленский контролируется США, термин шпионаж неуместен
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский полностью контролируется США, сама постановка вопроса о шпионаже за ним со стороны американцев неуместна, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга в запасе Сергей Горбачев.
США шпионили за Зеленским, передал телеканал CNN со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы Пентагона
. Источник, близкий к Зеленскому, назвал эту ситуацию "ожидаемой", а украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой, утверждает CNN.
Утечка документов Пентагона может затруднить помощь США Украине, пишут СМИ
"Постановка вопроса "шпионит" в отношении Зеленского неуместна. Шпионаж делается тайно и с какими-то намерениями, а здесь речь идет о полном контроле и управлении фигуранта из Вашингтона
. Этот человек полностью управляется, что там шпионить? Ему даются задания, и контролируется ход их исполнения", - сказал Горбачев.
Впрочем, продолжил эксперт, Зеленский, как человек творческий и талантливый, может сам вносить некие нюансы и "изюминки" в отдельные операции.
"Он может допускать какие-то экспромты, которые, по мнению американцев, могут выпадать из контекста ситуации, того видения, которое хотели бы придать организаторы той или иной операции. Тогда по этому поводу могут возникать такие обстоятельства. С точки зрения радиотехнического, визуального, контактного контроля – то, что это существует в отношении офиса Зеленского и него лично, в этом нет сомнений", - добавил Горбачев.
СМИ: США боятся, что утечка документов подорвет отношения с союзниками