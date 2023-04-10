https://ria.ru/20230410/zelenskiy-1864161178.html

Зеленский полностью контролируется США, уверен эксперт

Зеленский полностью контролируется США, уверен эксперт - РИА Новости, 10.04.2023

Зеленский полностью контролируется США, уверен эксперт

Владимир Зеленский полностью контролируется США, сама постановка вопроса о шпионаже за ним со стороны американцев неуместна, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:19

2023-04-10T10:19

2023-04-10T10:19

в мире

сша

севастополь

вашингтон (штат)

сергей горбачев

владимир зеленский

институт стран снг

министерство обороны сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский полностью контролируется США, сама постановка вопроса о шпионаже за ним со стороны американцев неуместна, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга в запасе Сергей Горбачев. США шпионили за Зеленским, передал телеканал CNN со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы Пентагона. Источник, близкий к Зеленскому, назвал эту ситуацию "ожидаемой", а украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой, утверждает CNN. "Постановка вопроса "шпионит" в отношении Зеленского неуместна. Шпионаж делается тайно и с какими-то намерениями, а здесь речь идет о полном контроле и управлении фигуранта из Вашингтона. Этот человек полностью управляется, что там шпионить? Ему даются задания, и контролируется ход их исполнения", - сказал Горбачев. Впрочем, продолжил эксперт, Зеленский, как человек творческий и талантливый, может сам вносить некие нюансы и "изюминки" в отдельные операции. "Он может допускать какие-то экспромты, которые, по мнению американцев, могут выпадать из контекста ситуации, того видения, которое хотели бы придать организаторы той или иной операции. Тогда по этому поводу могут возникать такие обстоятельства. С точки зрения радиотехнического, визуального, контактного контроля – то, что это существует в отношении офиса Зеленского и него лично, в этом нет сомнений", - добавил Горбачев.

https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html

https://ria.ru/20230410/utechka-1864146968.html

сша

севастополь

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, севастополь, вашингтон (штат), сергей горбачев, владимир зеленский, институт стран снг, министерство обороны сша