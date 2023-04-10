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РЭЦ начал прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года" - РИА Новости, 10.04.2023
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15:55 10.04.2023 (обновлено: 16:00 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/zayavki-1864282551.html
РЭЦ начал прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года"
РЭЦ начал прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года" - РИА Новости, 10.04.2023
РЭЦ начал прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года"
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявил о старте Всероссийского конкурса "Экспортер года" в 2023 году и с 10 апреля начал прием заявок.Подать РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:55
2023-04-10T16:00
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
россия
экономика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявил о старте Всероссийского конкурса "Экспортер года" в 2023 году и с 10 апреля начал прием заявок.Подать заявку на участие можно до 30 июня, заполнив электронную анкету на сайте РЭЦ."Сегодня начинается прием заявок на всероссийский конкурс "Экспортер года". Каждый год мы выбираем лучших из лучших экспортеров, отмечаем компании, которые достигли успехов на внешних рынках. Этот конкурс в последние два года стал еще более актуальным: мы видим предпринимателей, которые даже в самой сложной ситуации находят новые возможности и покоряют новые рынки. Своим примером они вдохновляют тех, кто еще только думает о выходе на международный уровень. Я приглашаю всех принять участие в конкурсе и заявить о себе", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Участие в конкурсе "Экспортер года" бесплатное. Принять участие в нем могут крупные компании, предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.В этом году в конкурсе появится новая дополнительная номинация для МСП: "Лучший экспортер в сфере электронной торговли". Подать заявку на участие в ней смогут любые экспортеры несырьевой неэнергетической продукции.Выбирать победителей будут в 20 номинациях.Подать заявки можно для участия в основном конкурсе среди крупного бизнеса и МСП на номинации "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере готового продовольствия" (высокие переделы), "Экспортер года в сфере услуг", "Трейдер года".Кроме того, МСП могут еще участвовать в конкурсе на дополнительные номинации: "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер", "Прорыв года", "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".Крупный бизнес в дополнение к основным еще может соревноваться в номинациях "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер" и "Новая география".Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победителей первого этапа – на уровне каждого федерального округа – объявят с августа по сентябрь (о датах торжественных церемоний будет сообщено дополнительно). Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне.Церемония награждения пройдет в октябре 2023 года на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.Принять участие в конкурсе могут компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом РФ. Не могут быть соискателями премии иностранные юридические лица, а также компании, учредителями и (или) участниками которых являются иностранные компании.На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ – электронная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минкомсвязи РФ.
https://ria.ru/20230328/konkurs-1861174423.html
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Россия, Экономика

РЭЦ начал прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на торжественном награждении лауреатов и дипломантов Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года"
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на торжественном награждении лауреатов и дипломантов Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта Экспортер года - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на торжественном награждении лауреатов и дипломантов Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявил о старте Всероссийского конкурса "Экспортер года" в 2023 году и с 10 апреля начал прием заявок.

Подать заявку на участие можно до 30 июня, заполнив электронную анкету на сайте РЭЦ.

"Сегодня начинается прием заявок на всероссийский конкурс "Экспортер года". Каждый год мы выбираем лучших из лучших экспортеров, отмечаем компании, которые достигли успехов на внешних рынках. Этот конкурс в последние два года стал еще более актуальным: мы видим предпринимателей, которые даже в самой сложной ситуации находят новые возможности и покоряют новые рынки. Своим примером они вдохновляют тех, кто еще только думает о выходе на международный уровень. Я приглашаю всех принять участие в конкурсе и заявить о себе", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Участие в конкурсе "Экспортер года" бесплатное. Принять участие в нем могут крупные компании, предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Номинация для онлайн-экспортеров МСП появится в конкурсе "Экспортер года"
28 марта, 11:55
В этом году в конкурсе появится новая дополнительная номинация для МСП: "Лучший экспортер в сфере электронной торговли". Подать заявку на участие в ней смогут любые экспортеры несырьевой неэнергетической продукции.

Выбирать победителей будут в 20 номинациях.

Подать заявки можно для участия в основном конкурсе среди крупного бизнеса и МСП на номинации "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере готового продовольствия" (высокие переделы), "Экспортер года в сфере услуг", "Трейдер года".

Кроме того, МСП могут еще участвовать в конкурсе на дополнительные номинации: "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер", "Прорыв года", "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".

Крупный бизнес в дополнение к основным еще может соревноваться в номинациях "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер" и "Новая география".
Международная промышленная выставка Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Малый и средний бизнес составляет 80% участников конкурса "Экспортер года"
6 июля 2022, 16:22
Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победителей первого этапа – на уровне каждого федерального округа – объявят с августа по сентябрь (о датах торжественных церемоний будет сообщено дополнительно). Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне.

Церемония награждения пройдет в октябре 2023 года на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.

Принять участие в конкурсе могут компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом РФ. Не могут быть соискателями премии иностранные юридические лица, а также компании, учредителями и (или) участниками которых являются иностранные компании.

На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ – электронная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).

Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минкомсвязи РФ.
Генеральный директор Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Александр Браверман - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Браверман: качество заявок на конкурс "Экспортер года" очень высокое
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