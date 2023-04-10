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Власти могут продлить запрет на въезд в Россию грузовиков из ЕС - РИА Новости, 10.04.2023
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17:17 10.04.2023 (обновлено: 17:38 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/zapret-1864306030.html
Власти могут продлить запрет на въезд в Россию грузовиков из ЕС
Власти могут продлить запрет на въезд в Россию грузовиков из ЕС - РИА Новости, 10.04.2023
Власти могут продлить запрет на въезд в Россию грузовиков из ЕС
Российские власти обсуждают продление запрета на въезд фур из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, который действует до 30 июня, еще на полгода, РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:17
2023-04-10T17:38
россия
евросоюз
андрей белоусов
великобритания
норвегия
экономика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские власти обсуждают продление запрета на въезд фур из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, который действует до 30 июня, еще на полгода, то есть до конца 2023 года, говорится в сообщении представителя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.Кроме того, на правкомисии рассматривалась возможность сокращения перечня товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. Сейчас ограничения не распространяются примерно на 40 товарных групп: ряд продуктов питания, фармацевтическую, косметическую продукцию и гуманитарные грузы. Также обсуждалось снятие ограничений на перецепку иностранных грузовиков на территории складов временного хранения.По словам Белоусова, необходим постоянный мониторинг потребности грузовых автомобилей в запасных частях, не включенных в перечень товаров параллельного импорта. "В том числе следует обратить внимание на важность государственной поддержки отечественных производителей автомобильных запчастей", – подчеркнул первый вице-премьер. В будущем участниками правкомиссии будет рассмотрена возможность возобновления программы, которая стимулирует приобретение отечественных седельных тягачей за счет субсидий.По итогам заседания Минтрансу совместно с ФТС России и Ассоциацией международных автоперевозчиков (АСМАП) поручено продолжить ежемесячный мониторинг работы пунктов пропуска и складов временного хранения, включая время, затраченное на контрольные мероприятия, оформление документов, стоимость перевозки грузов и услуг по перецепке/перегрузке, оказываемых на складах временного хранения.
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россия, евросоюз, андрей белоусов, великобритания, норвегия, экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Евросоюз, Андрей Белоусов, Великобритания, Норвегия, Экономика, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Власти могут продлить запрет на въезд в Россию грузовиков из ЕС

Власти обсуждают продление запрета на въезд в Россию грузовиков из ЕС до конца 2023 года

© AP Photo / Darko VojinovicФуры
Фуры - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Фуры. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские власти обсуждают продление запрета на въезд фур из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, который действует до 30 июня, еще на полгода, то есть до конца 2023 года, говорится в сообщении представителя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
«
"В рамках правкомиссии обсуждался вопрос продления срока действия постановления правительства от 30 сентября 2022 г. № 1728 еще на шесть месяцев, т.е. до конца 2023 года", - отмечается в сообщении по итогам заседания президиума правительственной комиссии по транспорту.
Кроме того, на правкомисии рассматривалась возможность сокращения перечня товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. Сейчас ограничения не распространяются примерно на 40 товарных групп: ряд продуктов питания, фармацевтическую, косметическую продукцию и гуманитарные грузы. Также обсуждалось снятие ограничений на перецепку иностранных грузовиков на территории складов временного хранения.
По словам Белоусова, необходим постоянный мониторинг потребности грузовых автомобилей в запасных частях, не включенных в перечень товаров параллельного импорта. "В том числе следует обратить внимание на важность государственной поддержки отечественных производителей автомобильных запчастей", – подчеркнул первый вице-премьер. В будущем участниками правкомиссии будет рассмотрена возможность возобновления программы, которая стимулирует приобретение отечественных седельных тягачей за счет субсидий.
По итогам заседания Минтрансу совместно с ФТС России и Ассоциацией международных автоперевозчиков (АСМАП) поручено продолжить ежемесячный мониторинг работы пунктов пропуска и складов временного хранения, включая время, затраченное на контрольные мероприятия, оформление документов, стоимость перевозки грузов и услуг по перецепке/перегрузке, оказываемых на складах временного хранения.
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РоссияЕвросоюзАндрей БелоусовВеликобританияНорвегияЭкономикаФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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