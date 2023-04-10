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Власти могут продлить запрет на въезд в Россию грузовиков из ЕС

Власти могут продлить запрет на въезд в Россию грузовиков из ЕС - РИА Новости, 10.04.2023

Власти могут продлить запрет на въезд в Россию грузовиков из ЕС

Российские власти обсуждают продление запрета на въезд фур из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, который действует до 30 июня, еще на полгода, РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:17

2023-04-10T17:17

2023-04-10T17:38

россия

евросоюз

андрей белоусов

великобритания

норвегия

экономика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские власти обсуждают продление запрета на въезд фур из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, который действует до 30 июня, еще на полгода, то есть до конца 2023 года, говорится в сообщении представителя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.Кроме того, на правкомисии рассматривалась возможность сокращения перечня товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. Сейчас ограничения не распространяются примерно на 40 товарных групп: ряд продуктов питания, фармацевтическую, косметическую продукцию и гуманитарные грузы. Также обсуждалось снятие ограничений на перецепку иностранных грузовиков на территории складов временного хранения.По словам Белоусова, необходим постоянный мониторинг потребности грузовых автомобилей в запасных частях, не включенных в перечень товаров параллельного импорта. "В том числе следует обратить внимание на важность государственной поддержки отечественных производителей автомобильных запчастей", – подчеркнул первый вице-премьер. В будущем участниками правкомиссии будет рассмотрена возможность возобновления программы, которая стимулирует приобретение отечественных седельных тягачей за счет субсидий.По итогам заседания Минтрансу совместно с ФТС России и Ассоциацией международных автоперевозчиков (АСМАП) поручено продолжить ежемесячный мониторинг работы пунктов пропуска и складов временного хранения, включая время, затраченное на контрольные мероприятия, оформление документов, стоимость перевозки грузов и услуг по перецепке/перегрузке, оказываемых на складах временного хранения.

https://ria.ru/20230220/fury-1853236149.html

россия

великобритания

норвегия

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россия, евросоюз, андрей белоусов, великобритания, норвегия, экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии)