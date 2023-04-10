https://ria.ru/20230410/zapravka-1864326026.html
В Рязанской области загорелась газовая заправка
В Рязанской области загорелась газовая заправка - РИА Новости, 10.04.2023
В Рязанской области загорелась газовая заправка
Спасатели ликвидируют пожар на газовой заправке в Рязанской области, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:38
2023-04-10T18:38
2023-04-10T18:38
происшествия
рязанская область
россия
скопин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на газовой заправке в Рязанской области, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "В 17.52 поступило сообщение о пожаре по адресу: Рязанская область: Скопин, улица Пушкина. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло загорание газовой заправки. По предварительной информации, площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20230410/pozhar-1864285709.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, россия, скопин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Скопин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязанской области загорелась газовая заправка
В Рязанской области тушат пожар площадью 500 квадратных метров на газовой заправке