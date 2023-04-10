https://ria.ru/20230410/zapravka-1864326026.html

В Рязанской области загорелась газовая заправка

В Рязанской области загорелась газовая заправка - РИА Новости, 10.04.2023

В Рязанской области загорелась газовая заправка

Спасатели ликвидируют пожар на газовой заправке в Рязанской области, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:38

2023-04-10T18:38

2023-04-10T18:38

происшествия

рязанская область

россия

скопин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на газовой заправке в Рязанской области, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "В 17.52 поступило сообщение о пожаре по адресу: Рязанская область: Скопин, улица Пушкина. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло загорание газовой заправки. По предварительной информации, площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20230410/pozhar-1864285709.html

рязанская область

россия

скопин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рязанская область, россия, скопин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)