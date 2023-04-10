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Удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу - РИА Новости, 10.04.2023
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12:51 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/zaes-1864215026.html
Удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу
Удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу - РИА Новости, 10.04.2023
Удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу
Удар украинского беспилотника, упавшего в непосредственной близости к Запорожской АЭС, мог привести к техногенной катастрофе, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:51
2023-04-10T12:51
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 10 апр - РИА Новости. Удар украинского беспилотника, упавшего в непосредственной близости к Запорожской АЭС, мог привести к техногенной катастрофе, сообщил журналистам представитель силового ведомства России. На минувшей неделе сообщалось, что дрон украинских боевиков упал в непосредственной близости к ЗАЭС. Им оказался ударный беспилотник польского производства Warmate, который нес на себе боеприпас весом два килограмма. "В случае удара БПЛА по объектам Запорожской атомной электростанции могла произойти авария, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями не только для Украины и России, но и ряда стран Европы", - сказал представитель силовых структур после проведения анализа беспилотника.
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в мире, россия, украина, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Запорожская АЭС
Удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу

Представитель силовых структур: удар упавшего у ЗАЭС дрона ВСУ мог вызвать катастрофу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦентральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 10 апр - РИА Новости. Удар украинского беспилотника, упавшего в непосредственной близости к Запорожской АЭС, мог привести к техногенной катастрофе, сообщил журналистам представитель силового ведомства России.
На минувшей неделе сообщалось, что дрон украинских боевиков упал в непосредственной близости к ЗАЭС. Им оказался ударный беспилотник польского производства Warmate, который нес на себе боеприпас весом два килограмма.
"В случае удара БПЛА по объектам Запорожской атомной электростанции могла произойти авария, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями не только для Украины и России, но и ряда стран Европы", - сказал представитель силовых структур после проведения анализа беспилотника.
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