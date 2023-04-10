https://ria.ru/20230410/zaes-1864215026.html

Удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу

Удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу - РИА Новости, 10.04.2023

Удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу

Удар украинского беспилотника, упавшего в непосредственной близости к Запорожской АЭС, мог привести к техногенной катастрофе, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:51

2023-04-10T12:51

2023-04-10T12:51

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 10 апр - РИА Новости. Удар украинского беспилотника, упавшего в непосредственной близости к Запорожской АЭС, мог привести к техногенной катастрофе, сообщил журналистам представитель силового ведомства России. На минувшей неделе сообщалось, что дрон украинских боевиков упал в непосредственной близости к ЗАЭС. Им оказался ударный беспилотник польского производства Warmate, который нес на себе боеприпас весом два килограмма. "В случае удара БПЛА по объектам Запорожской атомной электростанции могла произойти авария, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями не только для Украины и России, но и ряда стран Европы", - сказал представитель силовых структур после проведения анализа беспилотника.

https://ria.ru/20230408/zaes-1863912144.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, запорожская аэс