https://ria.ru/20230410/yunkory-1863773678.html

Юнкоры "России сегодня" освоили секреты создания интервью

Юнкоры "России сегодня" освоили секреты создания интервью - РИА Новости, 10.04.2023

Юнкоры "России сегодня" освоили секреты создания интервью

Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился первый в 2023 году модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T09:00

2023-04-10T09:00

2023-04-10T09:07

наталья тюрина

александр джеус

михаил корниенко

орленок (детский центр)

риа новости

миа "россия сегодня"

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился первый в 2023 году модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В нем приняли участие более 200 детей и взрослых."Объединение опыта и ресурсов "Орлёнка" и "России сегодня" создаёт уникальные возможности для информационного просвещения детей и педагогов страны. На образовательных модулях "Медиалаборатории детской инновационной патриотической журналистики", проводимых в рамках Года педагога и наставника, орлята и вожатые включаются в увлекательную практическую деятельность: осваивают новые форматы медиа, общаются с профессионалами, создают собственные продукты. В ходе обучения они получают навыки работы с информацией, учатся отсеивать правду от вымысла, верно излагать мысли, осознают ответственность за каждое сказанное или написанное слово – в век засилья информации эти умения крайне важны", – подчеркнул директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус.Юные журналисты на мастер-классах начальника Управления проектов в области образования "России сегодня" Натальи Тюриной и педагогов отдела медиаобразования ВДЦ "Орленок" Елизаветы Китовой и Екатерины Лавриненко готовились к серии больших интервью и подкастов, которые проведут во время четвертой смены с гостями детского центра – лётчиком-космонавтом Российской Федерации Михаилом Корниенко, режиссерами и продюсерами Олегом Штромом и Николаем Данном, руководителем проекта "Хвосты и лапки" (онлайн-сервис поиска хозяев для бездомных животных) Анастасией Тверетиновой."Мы работали над проектами интервью, которые в ближайшее время выйдут в специальном разделе сайта "Юнкоры России сегодня". Наши слушатели осваивали навыки предварительной подготовки, формирования проекта сценария, учились задавать вопросы, вести фотосьемку наших героев. Хочется отметить высокую мотивацию ребят и отличное качество подготовленных проектов", - рассказала Наталья Тюрина.На занятиях специальной мастерской для педагогов медиаслужб ВДЦ руководители Центра инновационной журналистики и группы Управления проектов в области образования "России сегодня" Полина Панина Денис Морозов разобрали реальные примеры и дали практические советы по созданию текстов и разговорных подкастов в современных форматах.Гостем модуля стал журналист, писатель, автор сценариев документального сериала "Танки. Сделано в России" и художественного фильма "Москвы не бывает" (номинация на Национальную кинопремию "Золотой орел" в категории "Лучший сценарий"), редактор "России сегодня" Лев Рыжков, который поделился с юнкорами секретами профессионального мастерства."Ребятам, которые приняли участие в тренингах "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", необыкновенно повезло. Во-первых, потому что они собрались именно в легендарном "Орленке", где знают, как раскрыть у юного человека талант и направить найденное в правильное русло. Во-вторых, они прошли обучение новейшим технологиям в самой интересной профессии, каковой, безусловно, является журналистика. Ну и в-третьих, ребятам повезло оказаться в эту смену в "Орленке" друг с другом, ведь очень многих из них если не завтра, то послезавтра узнает как минимум вся страна. Они станут лидерами мнений, кумирами, их слова будут цитировать и приводить в качестве веских аргументов. Сегодняшняя смена - это творческая среда, которая, без всякого сомнения, даст замечательные всходы", - отметил Лев Рыжков.

https://ria.ru/20220609/ploschadka-1794312914.html

https://sn.ria.ru/20220914/orlenok-1816781596.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

наталья тюрина, александр джеус, михаил корниенко, орленок (детский центр), риа новости, миа "россия сегодня", социальный навигатор, детские вопросы, юнкоры россии сегодня, медиалаборатория в "орленке"