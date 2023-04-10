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Юнкоры "России сегодня" освоили секреты создания интервью - РИА Новости, 10.04.2023
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09:00 10.04.2023 (обновлено: 09:07 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/yunkory-1863773678.html
Юнкоры "России сегодня" освоили секреты создания интервью
Юнкоры "России сегодня" освоили секреты создания интервью - РИА Новости, 10.04.2023
Юнкоры "России сегодня" освоили секреты создания интервью
Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился первый в 2023 году модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:00
2023-04-10T09:07
наталья тюрина
александр джеус
михаил корниенко
орленок (детский центр)
риа новости
миа "россия сегодня"
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился первый в 2023 году модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В нем приняли участие более 200 детей и взрослых."Объединение опыта и ресурсов "Орлёнка" и "России сегодня" создаёт уникальные возможности для информационного просвещения детей и педагогов страны. На образовательных модулях "Медиалаборатории детской инновационной патриотической журналистики", проводимых в рамках Года педагога и наставника, орлята и вожатые включаются в увлекательную практическую деятельность: осваивают новые форматы медиа, общаются с профессионалами, создают собственные продукты. В ходе обучения они получают навыки работы с информацией, учатся отсеивать правду от вымысла, верно излагать мысли, осознают ответственность за каждое сказанное или написанное слово – в век засилья информации эти умения крайне важны", – подчеркнул директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус.Юные журналисты на мастер-классах начальника Управления проектов в области образования "России сегодня" Натальи Тюриной и педагогов отдела медиаобразования ВДЦ "Орленок" Елизаветы Китовой и Екатерины Лавриненко готовились к серии больших интервью и подкастов, которые проведут во время четвертой смены с гостями детского центра – лётчиком-космонавтом Российской Федерации Михаилом Корниенко, режиссерами и продюсерами Олегом Штромом и Николаем Данном, руководителем проекта "Хвосты и лапки" (онлайн-сервис поиска хозяев для бездомных животных) Анастасией Тверетиновой."Мы работали над проектами интервью, которые в ближайшее время выйдут в специальном разделе сайта "Юнкоры России сегодня". Наши слушатели осваивали навыки предварительной подготовки, формирования проекта сценария, учились задавать вопросы, вести фотосьемку наших героев. Хочется отметить высокую мотивацию ребят и отличное качество подготовленных проектов", - рассказала Наталья Тюрина.На занятиях специальной мастерской для педагогов медиаслужб ВДЦ руководители Центра инновационной журналистики и группы Управления проектов в области образования "России сегодня" Полина Панина Денис Морозов разобрали реальные примеры и дали практические советы по созданию текстов и разговорных подкастов в современных форматах.Гостем модуля стал журналист, писатель, автор сценариев документального сериала "Танки. Сделано в России" и художественного фильма "Москвы не бывает" (номинация на Национальную кинопремию "Золотой орел" в категории "Лучший сценарий"), редактор "России сегодня" Лев Рыжков, который поделился с юнкорами секретами профессионального мастерства."Ребятам, которые приняли участие в тренингах "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", необыкновенно повезло. Во-первых, потому что они собрались именно в легендарном "Орленке", где знают, как раскрыть у юного человека талант и направить найденное в правильное русло. Во-вторых, они прошли обучение новейшим технологиям в самой интересной профессии, каковой, безусловно, является журналистика. Ну и в-третьих, ребятам повезло оказаться в эту смену в "Орленке" друг с другом, ведь очень многих из них если не завтра, то послезавтра узнает как минимум вся страна. Они станут лидерами мнений, кумирами, их слова будут цитировать и приводить в качестве веских аргументов. Сегодняшняя смена - это творческая среда, которая, без всякого сомнения, даст замечательные всходы", - отметил Лев Рыжков.
https://ria.ru/20220609/ploschadka-1794312914.html
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наталья тюрина, александр джеус, михаил корниенко, орленок (детский центр), риа новости, миа "россия сегодня", социальный навигатор, детские вопросы, юнкоры россии сегодня, медиалаборатория в "орленке"
Наталья Тюрина, Александр Джеус, Михаил Корниенко, Орленок (детский центр), РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Социальный навигатор, Детские вопросы, Юнкоры России сегодня, Медиалаборатория в "Орленке"

Юнкоры "России сегодня" освоили секреты создания интервью

© ВДЦ "Орлёнок"Лев Рыжков
Лев Рыжков
© ВДЦ "Орлёнок"
Лев Рыжков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился первый в 2023 году модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В нем приняли участие более 200 детей и взрослых.
"Объединение опыта и ресурсов "Орлёнка" и "России сегодня" создаёт уникальные возможности для информационного просвещения детей и педагогов страны. На образовательных модулях "Медиалаборатории детской инновационной патриотической журналистики", проводимых в рамках Года педагога и наставника, орлята и вожатые включаются в увлекательную практическую деятельность: осваивают новые форматы медиа, общаются с профессионалами, создают собственные продукты. В ходе обучения они получают навыки работы с информацией, учатся отсеивать правду от вымысла, верно излагать мысли, осознают ответственность за каждое сказанное или написанное слово – в век засилья информации эти умения крайне важны", – подчеркнул директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус.
© ВДЦ "Орлёнок"Мастер-класс с Львом Рыжковым
Мастер-класс с Львом Рыжковым
Мастер-класс с Львом Рыжковым
© ВДЦ "Орлёнок"
1 из 6
© ВДЦ "Орлёнок"Мастер-класс с Львом Рыжковым
Мастер-класс с Львом Рыжковым
Мастер-класс с Львом Рыжковым
© ВДЦ "Орлёнок"
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© ВДЦ "Орлёнок"Мастер-класс с Львом Рыжковым
Мастер-класс с Львом Рыжковым
Мастер-класс с Львом Рыжковым
© ВДЦ "Орлёнок"
3 из 6
© ВДЦ "Орлёнок"Мастер-класс с Львом Рыжковым
Мастер-класс с Львом Рыжковым
Мастер-класс с Львом Рыжковым
© ВДЦ "Орлёнок"
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© ВДЦ "Орлёнок"Мастер-класс с Львом Рыжковым
Мастер-класс с Львом Рыжковым
Мастер-класс с Львом Рыжковым
© ВДЦ "Орлёнок"
5 из 6
© ВДЦ "Орлёнок"Мастер-класс с Львом Рыжковым
Мастер-класс с Львом Рыжковым
Мастер-класс с Львом Рыжковым
© ВДЦ "Орлёнок"
6 из 6
Мастер-класс с Львом Рыжковым
© ВДЦ "Орлёнок"
1 из 6
Мастер-класс с Львом Рыжковым
© ВДЦ "Орлёнок"
2 из 6
Мастер-класс с Львом Рыжковым
© ВДЦ "Орлёнок"
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Мастер-класс с Львом Рыжковым
© ВДЦ "Орлёнок"
4 из 6
Мастер-класс с Львом Рыжковым
© ВДЦ "Орлёнок"
5 из 6
Мастер-класс с Львом Рыжковым
© ВДЦ "Орлёнок"
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Юные журналисты на мастер-классах начальника Управления проектов в области образования "России сегодня" Натальи Тюриной и педагогов отдела медиаобразования ВДЦ "Орленок" Елизаветы Китовой и Екатерины Лавриненко готовились к серии больших интервью и подкастов, которые проведут во время четвертой смены с гостями детского центра – лётчиком-космонавтом Российской Федерации Михаилом Корниенко, режиссерами и продюсерами Олегом Штромом и Николаем Данном, руководителем проекта "Хвосты и лапки" (онлайн-сервис поиска хозяев для бездомных животных) Анастасией Тверетиновой.
"Мы работали над проектами интервью, которые в ближайшее время выйдут в специальном разделе сайта "Юнкоры России сегодня". Наши слушатели осваивали навыки предварительной подготовки, формирования проекта сценария, учились задавать вопросы, вести фотосьемку наших героев. Хочется отметить высокую мотивацию ребят и отличное качество подготовленных проектов", - рассказала Наталья Тюрина.
Россия сегодня и Орлёнок открыли площадку на базе RIA.Lab - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
"Россия сегодня" и "Орленок" открыли площадку на базе RIA.Lab
9 июня 2022, 16:00
На занятиях специальной мастерской для педагогов медиаслужб ВДЦ руководители Центра инновационной журналистики и группы Управления проектов в области образования "России сегодня" Полина Панина Денис Морозов разобрали реальные примеры и дали практические советы по созданию текстов и разговорных подкастов в современных форматах.
Гостем модуля стал журналист, писатель, автор сценариев документального сериала "Танки. Сделано в России" и художественного фильма "Москвы не бывает" (номинация на Национальную кинопремию "Золотой орел" в категории "Лучший сценарий"), редактор "России сегодня" Лев Рыжков, который поделился с юнкорами секретами профессионального мастерства.
"Ребятам, которые приняли участие в тренингах "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", необыкновенно повезло. Во-первых, потому что они собрались именно в легендарном "Орленке", где знают, как раскрыть у юного человека талант и направить найденное в правильное русло. Во-вторых, они прошли обучение новейшим технологиям в самой интересной профессии, каковой, безусловно, является журналистика. Ну и в-третьих, ребятам повезло оказаться в эту смену в "Орленке" друг с другом, ведь очень многих из них если не завтра, то послезавтра узнает как минимум вся страна. Они станут лидерами мнений, кумирами, их слова будут цитировать и приводить в качестве веских аргументов. Сегодняшняя смена - это творческая среда, которая, без всякого сомнения, даст замечательные всходы", - отметил Лев Рыжков.
В детском центре Орленок стартовала смена Авангард — моя траектория - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
В детском центре "Орленок" стартовала смена "Авангард — моя траектория"
14 сентября 2022, 16:45
 
Наталья ТюринаАлександр ДжеусМихаил КорниенкоОрленок (детский центр)РИА НовостиМИА "Россия сегодня"Социальный навигаторДетские вопросыЮнкоры России сегодняМедиалаборатория в "Орленке"
 
 
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