Жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписали из больницы
Двоих жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписали из больницы
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Двое жителей чувашской деревни Старое Акташево, заразившиеся сибирской язвой, выписаны из больницы после 3 недель лечения, сообщается в понедельник на сайте Цивильской районной больницы.
Пациенты были госпитализированы в больницу 15 марта в состоянии средней тяжести.
"Из инфекционного отделения Цивильской районной больницы выписаны двое пациентов, заразившиеся сибирской язвой. Они провели в больнице около четырех недель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день они абсолютно здоровы.
"Заразиться этой инфекций можно было только при контакте с больными животными, через микротравмы на коже или при употреблении мяса. Заболевшим провели полный курс стационарного лечения. По состоянию на 6 апреля, оно успешно завершено, пациенты выписаны домой. В инфекционном отделении уже провели дезинфекционные мероприятия, и сейчас медики работают в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы Анджелы Спиридоновой.
Глава Чувашии Олег Николаев 15 марта сообщил, что два жителя Цивильского района республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. С заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников.
Заражение произошло при разделке туши больного сибирской язвой быка в личном подсобном хозяйстве жителя деревни Старое Акташево Цивильского района. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил". По данным следствия, владелец подсобного хозяйства с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. Власти Чувашии 16 марта ввели карантин в деревне.
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