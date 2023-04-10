https://ria.ru/20230410/yazva-1864179062.html

Жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписали из больницы

Жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписали из больницы - РИА Новости, 10.04.2023

Жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписали из больницы

Двое жителей чувашской деревни Старое Акташево, заразившиеся сибирской язвой, выписаны из больницы после 3 недель лечения, сообщается в понедельник на сайте... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:13

2023-04-10T11:13

2023-04-10T11:13

чувашская республика (чувашия)

здоровье - общество

цивильский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Двое жителей чувашской деревни Старое Акташево, заразившиеся сибирской язвой, выписаны из больницы после 3 недель лечения, сообщается в понедельник на сайте Цивильской районной больницы. Пациенты были госпитализированы в больницу 15 марта в состоянии средней тяжести. "Из инфекционного отделения Цивильской районной больницы выписаны двое пациентов, заразившиеся сибирской язвой. Они провели в больнице около четырех недель", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний день они абсолютно здоровы. "Заразиться этой инфекций можно было только при контакте с больными животными, через микротравмы на коже или при употреблении мяса. Заболевшим провели полный курс стационарного лечения. По состоянию на 6 апреля, оно успешно завершено, пациенты выписаны домой. В инфекционном отделении уже провели дезинфекционные мероприятия, и сейчас медики работают в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы Анджелы Спиридоновой. Глава Чувашии Олег Николаев 15 марта сообщил, что два жителя Цивильского района республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. С заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Заражение произошло при разделке туши больного сибирской язвой быка в личном подсобном хозяйстве жителя деревни Старое Акташево Цивильского района. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил". По данным следствия, владелец подсобного хозяйства с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. Власти Чувашии 16 марта ввели карантин в деревне.

https://ria.ru/20230327/myaso-1860925286.html

чувашская республика (чувашия)

цивильский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, цивильский район