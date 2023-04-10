Рейтинг@Mail.ru
Жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписали из больницы - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/yazva-1864179062.html
Жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписали из больницы
Жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписали из больницы - РИА Новости, 10.04.2023
Жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписали из больницы
Двое жителей чувашской деревни Старое Акташево, заразившиеся сибирской язвой, выписаны из больницы после 3 недель лечения, сообщается в понедельник на сайте... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:13
2023-04-10T11:13
чувашская республика (чувашия)
здоровье - общество
цивильский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727556733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9ee03c9f49fb027dfd4e99119036363.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Двое жителей чувашской деревни Старое Акташево, заразившиеся сибирской язвой, выписаны из больницы после 3 недель лечения, сообщается в понедельник на сайте Цивильской районной больницы. Пациенты были госпитализированы в больницу 15 марта в состоянии средней тяжести. "Из инфекционного отделения Цивильской районной больницы выписаны двое пациентов, заразившиеся сибирской язвой. Они провели в больнице около четырех недель", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний день они абсолютно здоровы. "Заразиться этой инфекций можно было только при контакте с больными животными, через микротравмы на коже или при употреблении мяса. Заболевшим провели полный курс стационарного лечения. По состоянию на 6 апреля, оно успешно завершено, пациенты выписаны домой. В инфекционном отделении уже провели дезинфекционные мероприятия, и сейчас медики работают в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы Анджелы Спиридоновой. Глава Чувашии Олег Николаев 15 марта сообщил, что два жителя Цивильского района республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. С заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Заражение произошло при разделке туши больного сибирской язвой быка в личном подсобном хозяйстве жителя деревни Старое Акташево Цивильского района. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил". По данным следствия, владелец подсобного хозяйства с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. Власти Чувашии 16 марта ввели карантин в деревне.
https://ria.ru/20230327/myaso-1860925286.html
чувашская республика (чувашия)
цивильский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727556733_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa9c80b544e0240688883277c5d367a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, цивильский район
Чувашская Республика (Чувашия), Здоровье - Общество, Цивильский район
Жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписали из больницы

Двоих жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписали из больницы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Двое жителей чувашской деревни Старое Акташево, заразившиеся сибирской язвой, выписаны из больницы после 3 недель лечения, сообщается в понедельник на сайте Цивильской районной больницы.
Пациенты были госпитализированы в больницу 15 марта в состоянии средней тяжести.
"Из инфекционного отделения Цивильской районной больницы выписаны двое пациентов, заразившиеся сибирской язвой. Они провели в больнице около четырех недель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день они абсолютно здоровы.
Проверка качества мяса в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В Чувашии уничтожили зараженное сибирской язвой мясо
27 марта, 13:37
"Заразиться этой инфекций можно было только при контакте с больными животными, через микротравмы на коже или при употреблении мяса. Заболевшим провели полный курс стационарного лечения. По состоянию на 6 апреля, оно успешно завершено, пациенты выписаны домой. В инфекционном отделении уже провели дезинфекционные мероприятия, и сейчас медики работают в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы Анджелы Спиридоновой.
Глава Чувашии Олег Николаев 15 марта сообщил, что два жителя Цивильского района республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. С заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников.
Заражение произошло при разделке туши больного сибирской язвой быка в личном подсобном хозяйстве жителя деревни Старое Акташево Цивильского района. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил". По данным следствия, владелец подсобного хозяйства с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. Власти Чувашии 16 марта ввели карантин в деревне.
Сибирская язва: формы, симптомы, летальность и лечениеСибирская язва: формы, симптомы, летальность и лечение
Инфографика
 
Чувашская Республика (Чувашия)Здоровье - ОбществоЦивильский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала