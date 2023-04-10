https://ria.ru/20230410/xbox-1864192872.html
Российские ритейлеры продолжают ремонтировать Xbox
Российские ритейлеры продолжают ремонтировать Xbox - РИА Новости, 10.04.2023
Российские ритейлеры продолжают ремонтировать Xbox
Российские ритейлеры продолжают оказывать сервисное обслуживание консолей Xbox после того, как американская корпорация Microsoft перестала предоставлять... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:48
2023-04-10T11:48
2023-04-10T11:48
экономика
технологии
россия
эльдар муртазин
microsoft corporation
mobile research group
санкции в отношении россии
xbox one
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576919976_0:254:3016:1951_1920x0_80_0_0_2f62013af25db6e476c7f562d2697053.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские ритейлеры продолжают оказывать сервисное обслуживание консолей Xbox после того, как американская корпорация Microsoft перестала предоставлять гарантии, рассказали РИА Новости опрошенные ритейлеры. Как заявили РИА Новости в службе технической поддержки Microsoft, компания прекратила предоставлять гарантийное обслуживание консолей Xbox для россиян примерно полгода назад. "Можно обратиться в магазин, где вы покупали устройство", - добавили там. "Мы продолжаем предоставлять привычное сервисное обслуживание - в пределах гарантийного срока покупатели консолей Xbox могут обратиться в любой магазин и получить необходимую помощь. "М.Видео-Эльдорадо" является партнером ряда сервисных центров, специализирующихся на ремонте консолей ведущих производителей с использованием оригинальных запчастей", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо". В пресс-службе "Ситилинка" заявили, что сотрудничают с авторизованными сервисными центрами и сервисными центрами поставщиков компании. "Мы принимаем на гарантийное обслуживание Xbox, купленные в нашей компании. Обратиться по гарантийному обслуживанию можно в магазины "Ситилинка", - добавили там. "Комплектующие и софт для ремонта консолей Xbox больше не поставляются, соответственно, отремонтировать консоль так, как это делалось при помощи производителя, невозможно", - прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, российские продавцы могут предоставить минимальный ремонт. Так, сгоревший блок питания починить удастся, но если сломалась материнская плата, то может потребоваться замена самой консоли. Эксперт отметил при этом, что спрос на такие консоли "резко упал из-за того, что люди переходят на облачный гейминг, а также из-за их высокой стоимости". Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
https://ria.ru/20230406/sanktsii-1863611971.html
https://ria.ru/20230408/igry-1863937719.html
https://ria.ru/20230406/chatgpt-1863284961.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576919976_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3152ad79aaa2dd970e29143a8ed691f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, эльдар муртазин, microsoft corporation, mobile research group, санкции в отношении россии, xbox one
Экономика, Технологии, Россия, Эльдар Муртазин, Microsoft Corporation, Mobile Research Group, Санкции в отношении России, Xbox One
Российские ритейлеры продолжают ремонтировать Xbox
Ритейлеры продолжают ремонтировать Xbox после прекращения обслуживания от Microsoft
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские ритейлеры продолжают оказывать сервисное обслуживание консолей Xbox после того, как американская корпорация Microsoft перестала предоставлять гарантии, рассказали РИА Новости опрошенные ритейлеры.
Как заявили РИА Новости в службе технической поддержки Microsoft, компания прекратила предоставлять гарантийное обслуживание консолей Xbox для россиян примерно полгода назад. "Можно обратиться в магазин, где вы покупали устройство", - добавили там.
Microsoft заплатит три миллиона долларов за нарушение санкций против России
"Мы продолжаем предоставлять привычное сервисное обслуживание - в пределах гарантийного срока покупатели консолей Xbox могут обратиться в любой магазин и получить необходимую помощь. "М.Видео-Эльдорадо" является партнером ряда сервисных центров, специализирующихся на ремонте консолей ведущих производителей с использованием оригинальных запчастей", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".
В пресс-службе "Ситилинка" заявили, что сотрудничают с авторизованными сервисными центрами и сервисными центрами поставщиков компании. "Мы принимаем на гарантийное обслуживание Xbox, купленные в нашей компании. Обратиться по гарантийному обслуживанию можно в магазины "Ситилинка", - добавили там.
Россияне рискуют остаться без любимых настольных игр
"Комплектующие и софт для ремонта консолей Xbox больше не поставляются, соответственно, отремонтировать консоль так, как это делалось при помощи производителя, невозможно", - прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин
. По его словам, российские продавцы могут предоставить минимальный ремонт. Так, сгоревший блок питания починить удастся, но если сломалась материнская плата, то может потребоваться замена самой консоли.
Эксперт отметил при этом, что спрос на такие консоли "резко упал из-за того, что люди переходят на облачный гейминг, а также из-за их высокой стоимости".
Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине
. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
Этого боятся и в России, и в США: появилась угроза "хуже ядерной бомбы"