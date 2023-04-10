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Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на развитие туризма
Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на развитие туризма - РИА Новости, 10.04.2023
Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на развитие туризма
Президент России Владимир Путин поручил до июля обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранцев в бюджет от сумм сделок по уходу из... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:03
2023-04-10T15:03
2023-04-10T15:03
туризм
новости - туризм
экономика
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июля обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранцев в бюджет от сумм сделок по уходу из РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами, в части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России", - говорится в сообщении. Отмечается, что срок исполнении поручения - 1 июля 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, экономика, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), михаил мишустин
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Михаил Мишустин
Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на развитие туризма
Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на туристическую инфраструктуру