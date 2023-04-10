Рейтинг@Mail.ru
Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на развитие туризма - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:03 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/vznosy-1864265471.html
Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на развитие туризма
Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на развитие туризма - РИА Новости, 10.04.2023
Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на развитие туризма
Президент России Владимир Путин поручил до июля обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранцев в бюджет от сумм сделок по уходу из... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:03
2023-04-10T15:03
туризм
новости - туризм
экономика
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752746168_0:134:3078:1865_1920x0_80_0_0_2d836b70f805f1158ec16668c724474b.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июля обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранцев в бюджет от сумм сделок по уходу из РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами, в части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России", - говорится в сообщении. Отмечается, что срок исполнении поручения - 1 июля 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230410/turizm-1864260997.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752746168_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_f5fbac1cfbd3b8a1944987b8e06d879d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, экономика, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), михаил мишустин
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Михаил Мишустин
Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на развитие туризма

Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на туристическую инфраструктуру

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМузей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму
Музей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Музей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июля обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранцев в бюджет от сумм сделок по уходу из РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами, в части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что срок исполнении поручения - 1 июля 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Туристическим организациям Крыма и Севастополя окажут поддержку
Вчера, 14:52
 
ТуризмНовости - ТуризмЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Михаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала