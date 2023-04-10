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Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на развитие туризма

Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на развитие туризма - РИА Новости, 10.04.2023

Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на развитие туризма

Президент России Владимир Путин поручил до июля обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранцев в бюджет от сумм сделок по уходу из... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:03

2023-04-10T15:03

2023-04-10T15:03

туризм

новости - туризм

экономика

россия

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июля обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранцев в бюджет от сумм сделок по уходу из РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами, в части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России", - говорится в сообщении. Отмечается, что срок исполнении поручения - 1 июля 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, экономика, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), михаил мишустин