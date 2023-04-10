Рейтинг@Mail.ru
Правительство продлит программу упрощенного поступления в российские вузы - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 10.04.2023 (обновлено: 11:09 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/vuz-1864172399.html
Правительство продлит программу упрощенного поступления в российские вузы
Правительство продлит программу упрощенного поступления в российские вузы - РИА Новости, 10.04.2023
Правительство продлит программу упрощенного поступления в российские вузы
Правительство РФ продлевает на текущий год программу упрощенного поступления в вузы студентам-россиянам, ранее обучавшимся за рубежом, это касается и жителей... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:02
2023-04-10T11:09
михаил мишустин
образование - общество
россия
общество
правительство рф
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152764/99/1527649967_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_5fb8b14f0e295e993159565b3fc1a87a.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство РФ продлевает на текущий год программу упрощенного поступления в вузы студентам-россиянам, ранее обучавшимся за рубежом, это касается и жителей новых российских регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Он напомним, что студенты получили такую возможность после того, как не смогли продолжить свое обучение за границей."Мы продлеваем такую программу на текущий год. Поступить в упрощенном порядке смогут и учащиеся из новых регионов России, если университеты, где они учились, оказались в недружественном государстве", - заявил премьер.
https://ria.ru/20230404/ege-1862893672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152764/99/1527649967_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_6f7f9bd3724bf8ece187ace2464ddcb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, образование - общество, россия, общество, правительство рф, навигатор абитуриента
Михаил Мишустин, Образование - Общество, Россия, Общество, Правительство РФ, Навигатор абитуриента
Правительство продлит программу упрощенного поступления в российские вузы

Мишустин: правительство продлит упрощенное поступление обучавшихся за рубежом студентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтуденческие билеты учеников
Студенческие билеты учеников - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Студенческие билеты учеников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство РФ продлевает на текущий год программу упрощенного поступления в вузы студентам-россиянам, ранее обучавшимся за рубежом, это касается и жителей новых российских регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он напомним, что студенты получили такую возможность после того, как не смогли продолжить свое обучение за границей.
«
"Специально таким студентам и аспирантам мы дали возможность зачесть дисциплины, чтобы продолжить образование в одном из отечественных вузов на их выбор и самое главное - бесплатно", - напомнил он на совещании с вице-премьерами, добавив, что такой возможностью воспользовались около 2,5 тысячи человек.
"Мы продлеваем такую программу на текущий год. Поступить в упрощенном порядке смогут и учащиеся из новых регионов России, если университеты, где они учились, оказались в недружественном государстве", - заявил премьер.
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Володин заявил об изъянах в системе ЕГЭ
4 апреля, 13:35
 
Михаил МишустинОбразование - ОбществоРоссияОбществоПравительство РФНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала