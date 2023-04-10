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Правительство продлит программу упрощенного поступления в российские вузы

Правительство продлит программу упрощенного поступления в российские вузы - РИА Новости, 10.04.2023

Правительство продлит программу упрощенного поступления в российские вузы

Правительство РФ продлевает на текущий год программу упрощенного поступления в вузы студентам-россиянам, ранее обучавшимся за рубежом, это касается и жителей... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:02

2023-04-10T11:02

2023-04-10T11:09

михаил мишустин

образование - общество

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общество

правительство рф

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство РФ продлевает на текущий год программу упрощенного поступления в вузы студентам-россиянам, ранее обучавшимся за рубежом, это касается и жителей новых российских регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Он напомним, что студенты получили такую возможность после того, как не смогли продолжить свое обучение за границей."Мы продлеваем такую программу на текущий год. Поступить в упрощенном порядке смогут и учащиеся из новых регионов России, если университеты, где они учились, оказались в недружественном государстве", - заявил премьер.

https://ria.ru/20230404/ege-1862893672.html

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михаил мишустин, образование - общество, россия, общество, правительство рф, навигатор абитуриента