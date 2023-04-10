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"Джавелин" — прошлый век. В США раскрыли, что будет с танковым кулаком ВСУ
"Джавелин" — прошлый век. В США раскрыли, что будет с танковым кулаком ВСУ - РИА Новости, 10.04.2023
"Джавелин" — прошлый век. В США раскрыли, что будет с танковым кулаком ВСУ
Российские противотанковые группы сожгут западную бронетехнику установками "Корнет", превосходящими их американские аналоги "Джавелин", рассказал эксперт Гай... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T21:17
2023-04-10T21:17
2023-04-10T22:04
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специальная военная операция на украине
германия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские противотанковые группы сожгут западную бронетехнику установками "Корнет", превосходящими их американские аналоги "Джавелин", рассказал эксперт Гай Мак-Кардл в интервью Newsweek.По его словам, на западные машины, отправленные на Украину, установили динамическую защиту, но от этого они не станут "неубиваемыми" для российских установок.Ранее руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных сил Евгений Арифулин сообщил, что в войсках приступили к созданию групп, предназначенных для борьбы с танками, которые поставляют ВСУ США, Германия и Великобритания.
https://ria.ru/20230410/naemniki-1864281326.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, сша, германия
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Специальная военная операция на Украине, Германия
"Джавелин" — прошлый век. В США раскрыли, что будет с танковым кулаком ВСУ
Newsweek: ВС России уничтожат западные танки "Корнетами", вдвое превосходящими "Джавелины"