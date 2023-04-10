https://ria.ru/20230410/vsu-1864251008.html

Зеленский рассмотрит петицию о демобилизации солдат, отслуживших 18 месяцев

Зеленский рассмотрит петицию о демобилизации солдат, отслуживших 18 месяцев - РИА Новости, 10.04.2023

Зеленский рассмотрит петицию о демобилизации солдат, отслуживших 18 месяцев

Петиция с требованием ввести демобилизацию для украинских солдат, отслуживших полтора года, набрала 25 тысяч подписей, необходимые для ее рассмотрения... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:15

2023-04-10T14:15

2023-04-10T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Петиция с требованием ввести демобилизацию для украинских солдат, отслуживших полтора года, набрала 25 тысяч подписей, необходимые для ее рассмотрения Владимиром Зеленским, следует из данных на его сайте. "Разрешить демобилизацию на Украине через 18 месяцев с момента мобилизации", - говорится в названии петиции. Согласно правилам платформы, если петиция набрала 25 тысяч подписей за 92 дня, Зеленский должен дать на нее официальный ответ. Автор петиции, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, также опубликовал запись о достижении петицией необходимой отметки, напомнив, что уже подал в Раду соответствующий законопроект. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20230408/sluzhba-1864010721.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр