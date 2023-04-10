https://ria.ru/20230410/vsu-1864251008.html
Зеленский рассмотрит петицию о демобилизации солдат, отслуживших 18 месяцев
Зеленский рассмотрит петицию о демобилизации солдат, отслуживших 18 месяцев - РИА Новости, 10.04.2023
Зеленский рассмотрит петицию о демобилизации солдат, отслуживших 18 месяцев
Петиция с требованием ввести демобилизацию для украинских солдат, отслуживших полтора года, набрала 25 тысяч подписей, необходимые для ее рассмотрения... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:15
2023-04-10T14:15
2023-04-10T14:30
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Петиция с требованием ввести демобилизацию для украинских солдат, отслуживших полтора года, набрала 25 тысяч подписей, необходимые для ее рассмотрения Владимиром Зеленским, следует из данных на его сайте. "Разрешить демобилизацию на Украине через 18 месяцев с момента мобилизации", - говорится в названии петиции. Согласно правилам платформы, если петиция набрала 25 тысяч подписей за 92 дня, Зеленский должен дать на нее официальный ответ. Автор петиции, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, также опубликовал запись о достижении петицией необходимой отметки, напомнив, что уже подал в Раду соответствующий законопроект. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20230408/sluzhba-1864010721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский рассмотрит петицию о демобилизации солдат, отслуживших 18 месяцев
На Украине зарегистрировали петицию к Зеленскому с требованием начать демобилизацию солдат