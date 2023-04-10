https://ria.ru/20230410/vsu-1864173477.html

Чеченский спецназ пообещал "разобрать" ВСУ при попытке контрнаступления

Чеченский спецназ пообещал "разобрать" ВСУ при попытке контрнаступления - РИА Новости, 10.04.2023

Чеченский спецназ пообещал "разобрать" ВСУ при попытке контрнаступления

Спецназ "Ахмат" готов отразить возможное контрнаступление ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, заверил РИА Новости командир одного из подразделений... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:04

2023-04-10T11:04

2023-04-10T11:13

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

россия

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чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" готов отразить возможное контрнаступление ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, заверил РИА Новости командир одного из подразделений спецназа с позывным "Охотник". По словам другого бойца подразделения, обстановка на этом участке сложная, но стабильная. "Бывают вылазки ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — Прим. ред.) противника, у нас на днях боец был легко ранен, но мы не даем им пройти. Знаем, что три бригады сейчас танковые будут работать у них, одна танковая бригада. Но мы готовы", —пояснил боец. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что атаку можно будет ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864049562.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр