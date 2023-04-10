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Чеченский спецназ пообещал "разобрать" ВСУ при попытке контрнаступления - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:04 10.04.2023 (обновлено: 11:13 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/vsu-1864173477.html
Чеченский спецназ пообещал "разобрать" ВСУ при попытке контрнаступления
Чеченский спецназ пообещал "разобрать" ВСУ при попытке контрнаступления - РИА Новости, 10.04.2023
Чеченский спецназ пообещал "разобрать" ВСУ при попытке контрнаступления
Спецназ "Ахмат" готов отразить возможное контрнаступление ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, заверил РИА Новости командир одного из подразделений... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:04
2023-04-10T11:13
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" готов отразить возможное контрнаступление ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, заверил РИА Новости командир одного из подразделений спецназа с позывным "Охотник". По словам другого бойца подразделения, обстановка на этом участке сложная, но стабильная. "Бывают вылазки ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — Прим. ред.) противника, у нас на днях боец был легко ранен, но мы не даем им пройти. Знаем, что три бригады сейчас танковые будут работать у них, одна танковая бригада. Но мы готовы", —пояснил боец. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что атаку можно будет ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864049562.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Луганская Народная Республика, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
Чеченский спецназ пообещал "разобрать" ВСУ при попытке контрнаступления

Офицер спецназа "Ахмат" пообещал отразить контрнаступление ВСУ на Кременском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы спецназа "Ахмат" на кременском участке фронта в Донбассе
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы спецназа "Ахмат" на кременском участке фронта в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" готов отразить возможное контрнаступление ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, заверил РИА Новости командир одного из подразделений спецназа с позывным "Охотник".
«

"Раньше пытались активно совершать контратаки, сейчас понимают, что это бесполезно. Каждый день отбиваем их "укрепы" (укрепрайоны), закрепляемся. Пускай пробуют, мы готовы ко всему, "разберем" их, как и раньше "разбирали", для нас ничего нового нет", — заявил военный, комментируя заявления из США и Украины о грядущем нападении.

По словам другого бойца подразделения, обстановка на этом участке сложная, но стабильная.
"Бывают вылазки ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — Прим. ред.) противника, у нас на днях боец был легко ранен, но мы не даем им пройти. Знаем, что три бригады сейчас танковые будут работать у них, одна танковая бригада. Но мы готовы", —пояснил боец.
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В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что атаку можно будет ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов.
Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
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