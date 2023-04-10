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Воробьев поручил привести в порядок до конца апреля 184 парка Подмосковья - РИА Новости, 10.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:14 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/vorobev-1864288083.html
Воробьев поручил привести в порядок до конца апреля 184 парка Подмосковья
Воробьев поручил привести в порядок до конца апреля 184 парка Подмосковья - РИА Новости, 10.04.2023
Воробьев поручил привести в порядок до конца апреля 184 парка Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок 184 парка Подмосковья до конца апреля, за последний год количество посещений парков... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:14
2023-04-10T16:14
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок 184 парка Подмосковья до конца апреля, за последний год количество посещений парков выросло на 16 миллионов, сообщает пресс-служба губернатора области и правительства. "Достаточно теплые выходные были, и уже мы видим заметное оживление и в скверах, и в парках. Они становятся все популярнее – за последний год количество посещений выросло на 16 млн. Всего в Подмосковье 184 парка и лесопарка. До конца апреля там необходимо привести в порядок дорожки, лавочки, фонтаны, спортивные и игровые зоны, аттракционы, входные группы – все должно радовать глаз," - сказал Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.Воробьев попросил проверить работу освещения и видеонаблюдения.В релизе отмечается, что все парки Подмосковья должны быть подготовлены к летнему периоду по единому чек-листу, и к 1 мая прошедшие проверку будут отмечены специальным значком, обозначающим, что все элементы соответствуют стандарту."В каждом парке до 1 мая директором должен быть утвержден летний регламент уборки. В нем прописаны 14 пунктов с видами работ, которые необходимо осуществлять на постоянной основе – покос травы, полив и очистка газонов, мойка дорожек, информационных стендов, очистка урн, фонтанов, обслуживание туалетов и т.д. Этот график будет действовать до 31 октября", - поясняется в сообщении.Добавляется, что в парках Подмосковья проверяют аттракционы: 376 из 533 - подлежат обязательной регистрации."До 1 мая областной гостехнадзор завершит эту работу, уже осмотрено 133 аттракциона. К этому времени также должны быть приведены в порядок информационные стенды и туалеты. А до конца мая все парки обработают от клещей", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20230407/lesnichestva-1863843413.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев поручил привести в порядок до конца апреля 184 парка Подмосковья

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок 184 парка Подмосковья до конца апреля, за последний год количество посещений парков выросло на 16 миллионов, сообщает пресс-служба губернатора области и правительства.
"Достаточно теплые выходные были, и уже мы видим заметное оживление и в скверах, и в парках. Они становятся все популярнее – за последний год количество посещений выросло на 16 млн. Всего в Подмосковье 184 парка и лесопарка. До конца апреля там необходимо привести в порядок дорожки, лавочки, фонтаны, спортивные и игровые зоны, аттракционы, входные группы – все должно радовать глаз," - сказал Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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Воробьев попросил проверить работу освещения и видеонаблюдения.
В релизе отмечается, что все парки Подмосковья должны быть подготовлены к летнему периоду по единому чек-листу, и к 1 мая прошедшие проверку будут отмечены специальным значком, обозначающим, что все элементы соответствуют стандарту.
"В каждом парке до 1 мая директором должен быть утвержден летний регламент уборки. В нем прописаны 14 пунктов с видами работ, которые необходимо осуществлять на постоянной основе – покос травы, полив и очистка газонов, мойка дорожек, информационных стендов, очистка урн, фонтанов, обслуживание туалетов и т.д. Этот график будет действовать до 31 октября", - поясняется в сообщении.
Добавляется, что в парках Подмосковья проверяют аттракционы: 376 из 533 - подлежат обязательной регистрации.
"До 1 мая областной гостехнадзор завершит эту работу, уже осмотрено 133 аттракциона. К этому времени также должны быть приведены в порядок информационные стенды и туалеты. А до конца мая все парки обработают от клещей", - указывается в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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