https://ria.ru/20230410/vologda-1864180230.html

Дом социального обслуживания пожилых нового типа построят под Вологдой

Дом социального обслуживания пожилых нового типа построят под Вологдой - РИА Новости, 10.04.2023

Дом социального обслуживания пожилых нового типа построят под Вологдой

В Вологодской области построят дом социального обслуживания для пожилых и инвалидов; стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:16

2023-04-10T11:16

2023-04-10T11:16

вологодская область

вологда

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ВОЛОГДА, 10 апр – РИА Новости. В Вологодской области построят дом социального обслуживания для пожилых и инвалидов; стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства области.По данным пресс-службы, новый социальный комплекс построят в поселке Молочное неподалеку от Вологды в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".Проект будущего объекта представляет собой новый тип организации социального обслуживания пожилых людей. Помимо административно-бытовой и жилой части в нем будут зоны для отдыха и занятий физкультурой. Все помещения и придомовая территория будут доступны для передвижения на инвалидных колясках. Проект рассчитан на проживание 200 человек, говорится в пресс-релизе."Дом социального обслуживания необходим для активного долголетия вологжан пожилого возраста и увеличения продолжительности их жизни. Это будет учреждение с современным подходом к предоставлению социальных услуг", - отметил глава региона Олег Кувшинников во время подписания контракта на строительство.

https://ria.ru/20230407/kredity-1863786663.html

вологда

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда