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Дом социального обслуживания пожилых нового типа построят под Вологдой - РИА Новости, 10.04.2023
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Вологодская область
 
11:16 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/vologda-1864180230.html
Дом социального обслуживания пожилых нового типа построят под Вологдой
Дом социального обслуживания пожилых нового типа построят под Вологдой - РИА Новости, 10.04.2023
Дом социального обслуживания пожилых нового типа построят под Вологдой
В Вологодской области построят дом социального обслуживания для пожилых и инвалидов; стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:16
2023-04-10T11:16
вологодская область
вологда
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ВОЛОГДА, 10 апр – РИА Новости. В Вологодской области построят дом социального обслуживания для пожилых и инвалидов; стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства области.По данным пресс-службы, новый социальный комплекс построят в поселке Молочное неподалеку от Вологды в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".Проект будущего объекта представляет собой новый тип организации социального обслуживания пожилых людей. Помимо административно-бытовой и жилой части в нем будут зоны для отдыха и занятий физкультурой. Все помещения и придомовая территория будут доступны для передвижения на инвалидных колясках. Проект рассчитан на проживание 200 человек, говорится в пресс-релизе."Дом социального обслуживания необходим для активного долголетия вологжан пожилого возраста и увеличения продолжительности их жизни. Это будет учреждение с современным подходом к предоставлению социальных услуг", - отметил глава региона Олег Кувшинников во время подписания контракта на строительство.
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вологда
Вологодская область, Вологда

Дом социального обслуживания пожилых нового типа построят под Вологдой

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ВОЛОГДА, 10 апр – РИА Новости. В Вологодской области построят дом социального обслуживания для пожилых и инвалидов; стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства области.

По данным пресс-службы, новый социальный комплекс построят в поселке Молочное неподалеку от Вологды в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
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Проект будущего объекта представляет собой новый тип организации социального обслуживания пожилых людей. Помимо административно-бытовой и жилой части в нем будут зоны для отдыха и занятий физкультурой. Все помещения и придомовая территория будут доступны для передвижения на инвалидных колясках. Проект рассчитан на проживание 200 человек, говорится в пресс-релизе.

"Дом социального обслуживания необходим для активного долголетия вологжан пожилого возраста и увеличения продолжительности их жизни. Это будет учреждение с современным подходом к предоставлению социальных услуг", - отметил глава региона Олег Кувшинников во время подписания контракта на строительство.
 
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