Дом социального обслуживания пожилых нового типа построят под Вологдой
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
ВОЛОГДА, 10 апр – РИА Новости. В Вологодской области построят дом социального обслуживания для пожилых и инвалидов; стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства области.
По данным пресс-службы, новый социальный комплекс построят в поселке Молочное неподалеку от Вологды в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
По данным пресс-службы, новый социальный комплекс построят в поселке Молочное неподалеку от Вологды в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
Проект будущего объекта представляет собой новый тип организации социального обслуживания пожилых людей. Помимо административно-бытовой и жилой части в нем будут зоны для отдыха и занятий физкультурой. Все помещения и придомовая территория будут доступны для передвижения на инвалидных колясках. Проект рассчитан на проживание 200 человек, говорится в пресс-релизе.
"Дом социального обслуживания необходим для активного долголетия вологжан пожилого возраста и увеличения продолжительности их жизни. Это будет учреждение с современным подходом к предоставлению социальных услуг", - отметил глава региона Олег Кувшинников во время подписания контракта на строительство.
"Дом социального обслуживания необходим для активного долголетия вологжан пожилого возраста и увеличения продолжительности их жизни. Это будет учреждение с современным подходом к предоставлению социальных услуг", - отметил глава региона Олег Кувшинников во время подписания контракта на строительство.