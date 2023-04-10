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В приморском зоопарке у пары канадских волков впервые родился детеныш

В приморском зоопарке у пары канадских волков впервые родился детеныш - РИА Новости, 10.04.2023

В приморском зоопарке у пары канадских волков впервые родился детеныш

Детеныш впервые после расширения "жилплощади" родился у пары канадских волков в зоопарке "Чудесный" в Приморье, рассказал РИА Новости представитель зоопарка. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T04:23

2023-04-10T04:23

2023-04-10T05:25

владивосток

хорошие новости

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Детеныш впервые после расширения "жилплощади" родился у пары канадских волков в зоопарке "Чудесный" в Приморье, рассказал РИА Новости представитель зоопарка."В нашем зоопарке начинается весенний бебибум. За последнее время у нас пополнение в семействах енотов, шиншилл, волков. У канадских волков очень интересная история, поскольку 10-летняя мама-волчица родила впервые, этого события мы ждали пять лет", - сказал собеседник.По его словам, пять лет назад у канадской волчицы Дженны появился "ухажер" самец Болто. Все эти годы они жили в одном вольере — сначала небольшом, потом переехали в более просторный. Специалисты полагают, что появление малыша у пары говорит о том, что их устраивают условия проживания."Волчонок уже пытается делать первые самостоятельные шаги, недавно раскрыл глазки. Волчица от малыша практически не отходит. Видно, что роль матери ей пришлась по душе. Болто же выполняет роль охранника и добытчика. При кормлении последний кусок готов отдать матери своего первого сына", - отметил собеседник.В зоопарке ожидают, что уже в ближайшее время самка с детёнышем будут выходить из закрытого вольера на воздух и посетители смогут увидеть малыша.

https://ria.ru/20230406/yagnyata-1863578176.html

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