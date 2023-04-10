https://ria.ru/20230410/voditel-1864296089.html

СК раскрыл подробности о водителе, сбившем детей под Ярославлем

СК раскрыл подробности о водителе, сбившем детей под Ярославлем - РИА Новости, 10.04.2023

СК раскрыл подробности о водителе, сбившем детей под Ярославлем

Водитель, в пьяном виде сбивший насмерть двух мальчиков в Рыбинске Ярославской области, в 2022 году семь раз привлекался к административной ответственности за... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:39

2023-04-10T16:39

2023-04-10T16:40

происшествия

авто

россия

рыбинск

ярославская область

дтп

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Водитель, в пьяном виде сбивший насмерть двух мальчиков в Рыбинске Ярославской области, в 2022 году семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону. ДТП произошло вечером в воскресенье на Волжской набережной в Рыбинске. По данным полиции и прокуратуры, автомобиль с пьяным 29-летним водителем вылетел на тротуар и насмерть сбил двух мальчиков восьми и девяти лет. Мужчина скрылся с места происшествия, но его задержали очевидцы и передали полиции. СУСК России по региону возбудил уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места и совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения"). "Данный водитель в 2022 году семь раз привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ", - сообщила собеседница агентства. Эта статья КоАП РФ предусматривает наказание за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Представитель СУСК сообщила, что следствие ходатайствует о заключении задержанного под стражу. Планируется, что Рыбинский городской суд рассмотрит данный вопрос сегодня.

https://ria.ru/20230410/ssora-1864288214.html

https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864256719.html

россия

рыбинск

ярославская область

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происшествия, авто, россия, рыбинск, ярославская область, дтп