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В Германии ужаснулись росту влияния украинской "фашистской первой леди" - РИА Новости, 10.04.2023
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13:09 10.04.2023 (обновлено: 14:57 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/vlasti-1864222460.html
В Германии ужаснулись росту влияния украинской "фашистской первой леди"
В Германии ужаснулись росту влияния украинской "фашистской первой леди" - РИА Новости, 10.04.2023
В Германии ужаснулись росту влияния украинской "фашистской первой леди"
Немецкие политики все чаще уделяют внимание Катерине Прокопенко, жене одного из командиров батальона "Азов"*, сообщила газета Junge Welt. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:09
2023-04-10T14:57
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Немецкие политики все чаще уделяют внимание Катерине Прокопенко, жене одного из командиров батальона "Азов"*, сообщила газета Junge Welt.По информации журналистов, украинскую активистку приняли в Министерстве иностранных дел Германии. Кроме того, она встречалась с политиком от "зеленых" Марилуизой Бек, членом земельного парламента от ХДС Лилией Усик, а также несколькими депутатами бундестага, включая Кнута Абрахама, который входит в комитет по правам человека ХДС. По словам авторов статьи, Прокопенко превратилась в одну из влиятельных и обхаживаемых немецкими властями проукраинских фигур.При этом журналисты газеты подчеркнули, что муж Катерины Прокопенко еще до "карьеры" в батальоне был замечен в неонацистских сообществах, устраивавших нападения расистского характера на футбольных фанатов во время Лиги чемпионов по футболу в 2015 году."С тех пор как Прокопенко и его неонацистские орды, будучи элитными бойцами в прокси-войне НАТО с Россией, могут больше не обрабатывать своих врагов кастетами и ножами, а вместо этого — также благодаря немецкому "светофорному" правительству — высокотехнологичным оружием, он оказался полностью в своей стихии", — заметили в издании.На прошлой неделе в немецких СМИ появилась информация о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Германию, где его наградят премией Карла Великого. Эта премия ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230410/ukraintsy-1864204621.html
https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html
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в мире, германия, россия, европа, анналена бербок, владимир зеленский, мид германии, хдс/хсс, бундестаг германии
В мире, Германия, Россия, Европа, Анналена Бербок, Владимир Зеленский, МИД Германии, ХДС/ХСС, Бундестаг Германии
В Германии ужаснулись росту влияния украинской "фашистской первой леди"

JW: немецкие власти превратили жену командира "Азова" Прокопенко во влиятельного политика

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Немецкие политики все чаще уделяют внимание Катерине Прокопенко, жене одного из командиров батальона "Азов"*, сообщила газета Junge Welt.
По информации журналистов, украинскую активистку приняли в Министерстве иностранных дел Германии. Кроме того, она встречалась с политиком от "зеленых" Марилуизой Бек, членом земельного парламента от ХДС Лилией Усик, а также несколькими депутатами бундестага, включая Кнута Абрахама, который входит в комитет по правам человека ХДС. По словам авторов статьи, Прокопенко превратилась в одну из влиятельных и обхаживаемых немецкими властями проукраинских фигур.
«
"В министерстве Анналены Бербок недавно принимали высоких гостей. Была приглашена одна из первых леди фашистской империи "Азов"* — которая содержит военные бригады, дружинников, свою партию и даже собственную секретную службу. Катерина, жена командира "Азова"* Дениса Прокопенко, сообщила о "плодотворной рабочей встрече" с "представителями Министерства иностранных дел Германии", на которой ей обещали "помощь", — сообщили в издании.
При этом журналисты газеты подчеркнули, что муж Катерины Прокопенко еще до "карьеры" в батальоне был замечен в неонацистских сообществах, устраивавших нападения расистского характера на футбольных фанатов во время Лиги чемпионов по футболу в 2015 году.
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"С тех пор как Прокопенко и его неонацистские орды, будучи элитными бойцами в прокси-войне НАТО с Россией, могут больше не обрабатывать своих врагов кастетами и ножами, а вместо этого — также благодаря немецкому "светофорному" правительству — высокотехнологичным оружием, он оказался полностью в своей стихии", — заметили в издании.
На прошлой неделе в немецких СМИ появилась информация о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Германию, где его наградят премией Карла Великого. Эта премия ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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