https://ria.ru/20230410/vlasti-1864222460.html

В Германии ужаснулись росту влияния украинской "фашистской первой леди"

В Германии ужаснулись росту влияния украинской "фашистской первой леди" - РИА Новости, 10.04.2023

В Германии ужаснулись росту влияния украинской "фашистской первой леди"

Немецкие политики все чаще уделяют внимание Катерине Прокопенко, жене одного из командиров батальона "Азов"*, сообщила газета Junge Welt. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:09

2023-04-10T13:09

2023-04-10T14:57

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Немецкие политики все чаще уделяют внимание Катерине Прокопенко, жене одного из командиров батальона "Азов"*, сообщила газета Junge Welt.По информации журналистов, украинскую активистку приняли в Министерстве иностранных дел Германии. Кроме того, она встречалась с политиком от "зеленых" Марилуизой Бек, членом земельного парламента от ХДС Лилией Усик, а также несколькими депутатами бундестага, включая Кнута Абрахама, который входит в комитет по правам человека ХДС. По словам авторов статьи, Прокопенко превратилась в одну из влиятельных и обхаживаемых немецкими властями проукраинских фигур.При этом журналисты газеты подчеркнули, что муж Катерины Прокопенко еще до "карьеры" в батальоне был замечен в неонацистских сообществах, устраивавших нападения расистского характера на футбольных фанатов во время Лиги чемпионов по футболу в 2015 году."С тех пор как Прокопенко и его неонацистские орды, будучи элитными бойцами в прокси-войне НАТО с Россией, могут больше не обрабатывать своих врагов кастетами и ножами, а вместо этого — также благодаря немецкому "светофорному" правительству — высокотехнологичным оружием, он оказался полностью в своей стихии", — заметили в издании.На прошлой неделе в немецких СМИ появилась информация о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Германию, где его наградят премией Карла Великого. Эта премия ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230410/ukraintsy-1864204621.html

https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html

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Ольга Матыс

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