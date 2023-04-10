https://ria.ru/20230410/verkhnetoretskoe-1864206582.html

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое - РИА Новости, 10.04.2023

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:26

2023-04-10T12:26

2023-04-10T12:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сша

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Керамик – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html

донецкая народная республика

украина

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, сша, нато, сцкк