Накажут по полной. Из-за Украины пострадает еще одна страна
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Будапешт обещает блокировать евроинтеграцию Киева до тех пор, пока там не откажутся от националистической политики. За это союзники по Евросоюзу и НАТО организовали травлю Венгрии. Почему правительство Виктора Орбана продолжает стоять на своем — в материале РИА Новости.
Венгры и мир
Глава МИД Петер Сийярто заявил, что Киев должен восстановить права закарпатских венгров, отнятые в 2017 и 2019 годах с принятием законов об образовании и языке. Кроме того, в канцелярии Орбана сообщили, что премьер-министр не готов посетить Украину, так как эти законы противоречат принципам ЕС.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
В 2019-м верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер тоже говорил, что языковая политика Украины — дискриминационная. В частности, он обращал внимание на то, что в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не упоминались нацменьшинства. В Венецианской комиссии тогда же указали на риск этнической напряженности. Прежде всего имели в виду невозможность обучаться на родном языке и его частичный запрет на использование в быту.
В ЕС об этом забыли. А в Будапеште — нет.
Там уверяют, что украинские власти предлагают закарпатским венграм по тысяче евро в год, лишь бы те отправляли детей в украиноязычный класс. Сийярто считает, что таким образом Киев пытается ликвидировать венгерское меньшинство. Летом 2022-го он рассказал о намерении Будапешта защитить 150 тысяч соотечественников в случае "чрезвычайной ситуации". Некоторые СМИ расценили это как угрозу вторжения.
Венгрия постоянно призывает Украину к мирным переговорам с Россией. Причем без требования вернуть утраченные территории. Главное — остановить кровопролитие. "Огонь необходимо прекратить немедленно", — подчеркивает Сийярто.
Страна-изгой
В МИД Украины обвинения в ущемлении прав нацменьшинств считают "надуманными и политизированными". Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал венгерское руководство "адвокатами дьявола" — из-за призывов к миру.
И никаких компромиссов. По данным СМИ, послом в Венгрии могут назначить Федора Шандора — преподавателя Ужгородского университета, который сейчас служит в ВСУ. Этот этнический венгр известен тем, что читал лекции с поля боя.
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров ЕС в Брюсселе
Венгрию не пригласили на "Саммит за демократию" ни в 2022-м, ни в 2023-м. Орбан нашел альтернативу в Организации тюркских государств (ОТГ). По его словам, Турция и другие государства, выступающие за мир на Украине, должны добиваться прекращения огня и переговоров.
"Голос войны, к сожалению, очень громок. Однако подавляющее большинство стран хотят мира, в том числе и мы, сидящие за этим столом", — говорил на заседании министров иностранных дел ОТГ Сийярто пару недель назад.
Из репортажа нидерландского телевидения вырезали четыре минуты, когда он рассуждал о верности НАТО и желании мира для Украины. Вместо этого голос за кадром сообщил: "Венгрия — хороший друг Путина". Был большой скандал.
Если друг оказался вдруг
Венгрия тоже входит в список недружественных стран, поскольку подписалась под всеми западными санкциями и соблюдает их. Российский посол в Будапеште Евгений Станиславов объясняет: венгров заставили, иначе у них были бы куда более серьезные проблемы в НАТО и ЕС, чем сейчас.
"Пока нет никаких предпосылок тому, чтобы Орбан изменил публичную позицию относительно Украины. Венгрия достаточно последовательно отстаивает права соотечественников за рубежом. Но евробюрократы находят способы обхода сопротивления Будапешта", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
К примеру, в конце 2022-го Евросоюз убедил Орбана одобрить помощь Украине на 18 миллиардов евро в обмен на выделение Будапешту 5,8 миллиарда на развитие экономики. Кроме того, Брюссель разморозил 1,2 миллиарда, которые венгры должны получить до 2027-го, чтобы сократить отставание от более богатых членов ЕС. Заблокированными остаются еще 6,3 миллиарда — так Будапешт наказали за недостаточное уважение к судам и слабую борьбу с коррупцией.
По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, перспективы у Венгрии нерадостные. В 2027-м Евросоюз примет совместный бюджет на следующие семь лет.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
"Теоретически венгров могут лишить финансирования, поскольку их политика не соответствует нормам ЕС", — предупреждает политолог.
Позиция Венгрии по российско-украинскому конфликту заслуживает уважения. Вместе с тем эксперты подчеркивают, что Будапешт не способен повлиять на поддержку Евросоюзом киевского режима.