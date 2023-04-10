Пушилин прокомментировал сообщения Запада об утечках документов
Пушилин предложил не реагировать на провокации Запада, связанные с утечками документов
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад, активно создавая "информационное цунами" вокруг темы об утечках документов, напрасно пытается ввести нас в заблуждение, но мы должны продолжать работать и не реагировать на провокации.
"По моему мнению, уж очень активно западные СМИ создают настоящее "информационное цунами" вокруг утечки документов, что наталкивает на мысль о преднамеренности такого шага. Убежден, вне зависимости от содержания документов и намерений Запада, наша главная задача — продолжать работу и не реагировать на провокации. Если Запад своими действиями пытается ввести нас в заблуждение, то напрасно. Горький опыт нашего взаимодействия научил ко всему относиться с весомой долей скептицизма", - написал Пушилин в телеграм-канале.
Кроме того, он предполагает, что активное обсуждение этой темы может быть подготовкой мировой общественности к возможному сокращению поддержки Украины "накануне распиаренного контрнаступления" украинских войск. Врио главы ДНР также допускает, что это может быть двойной игрой, поэтому необходимо уделить внимание "высвеченным возможным планам" и обезопасить указанные объекты.
"Этот слив или утечка могут повлиять только на позицию государств, которые еще питают иллюзии насчет "поддержки демократии" и истинных целей США в мире. И с этой стороны это вполне позитивное событие", - добавил он.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.
Ранее сообщалось, что некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы прослушивания США своих ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.