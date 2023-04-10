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Пушилин прокомментировал сообщения Запада об утечках документов - РИА Новости, 10.04.2023
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17:51 10.04.2023 (обновлено: 17:52 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/utechki-1864314234.html
Пушилин прокомментировал сообщения Запада об утечках документов
Пушилин прокомментировал сообщения Запада об утечках документов - РИА Новости, 10.04.2023
Пушилин прокомментировал сообщения Запада об утечках документов
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад, активно создавая "информационное цунами" вокруг темы об утечках документов, напрасно пытается ввести нас в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:51
2023-04-10T17:52
в мире
россия
денис пушилин
сша
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад, активно создавая "информационное цунами" вокруг темы об утечках документов, напрасно пытается ввести нас в заблуждение, но мы должны продолжать работать и не реагировать на провокации. "По моему мнению, уж очень активно западные СМИ создают настоящее "информационное цунами" вокруг утечки документов, что наталкивает на мысль о преднамеренности такого шага. Убежден, вне зависимости от содержания документов и намерений Запада, наша главная задача — продолжать работу и не реагировать на провокации. Если Запад своими действиями пытается ввести нас в заблуждение, то напрасно. Горький опыт нашего взаимодействия научил ко всему относиться с весомой долей скептицизма", - написал Пушилин в телеграм-канале. Кроме того, он предполагает, что активное обсуждение этой темы может быть подготовкой мировой общественности к возможному сокращению поддержки Украины "накануне распиаренного контрнаступления" украинских войск. Врио главы ДНР также допускает, что это может быть двойной игрой, поэтому необходимо уделить внимание "высвеченным возможным планам" и обезопасить указанные объекты. "Этот слив или утечка могут повлиять только на позицию государств, которые еще питают иллюзии насчет "поддержки демократии" и истинных целей США в мире. И с этой стороны это вполне позитивное событие", - добавил он. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск. Ранее сообщалось, что некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы прослушивания США своих ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.
https://ria.ru/20230410/utechki-1864222095.html
https://ria.ru/20230410/utechka-1864187715.html
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сша
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в мире, россия, денис пушилин, сша, донецкая народная республика
В мире, Россия, Денис Пушилин, США, Донецкая Народная Республика
Пушилин прокомментировал сообщения Запада об утечках документов

Пушилин предложил не реагировать на провокации Запада, связанные с утечками документов

© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад, активно создавая "информационное цунами" вокруг темы об утечках документов, напрасно пытается ввести нас в заблуждение, но мы должны продолжать работать и не реагировать на провокации.
"По моему мнению, уж очень активно западные СМИ создают настоящее "информационное цунами" вокруг утечки документов, что наталкивает на мысль о преднамеренности такого шага. Убежден, вне зависимости от содержания документов и намерений Запада, наша главная задача — продолжать работу и не реагировать на провокации. Если Запад своими действиями пытается ввести нас в заблуждение, то напрасно. Горький опыт нашего взаимодействия научил ко всему относиться с весомой долей скептицизма", - написал Пушилин в телеграм-канале.
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Кремле прокомментировали утечки документов из Пентагона
Вчера, 13:08
Кроме того, он предполагает, что активное обсуждение этой темы может быть подготовкой мировой общественности к возможному сокращению поддержки Украины "накануне распиаренного контрнаступления" украинских войск. Врио главы ДНР также допускает, что это может быть двойной игрой, поэтому необходимо уделить внимание "высвеченным возможным планам" и обезопасить указанные объекты.
"Этот слив или утечка могут повлиять только на позицию государств, которые еще питают иллюзии насчет "поддержки демократии" и истинных целей США в мире. И с этой стороны это вполне позитивное событие", - добавил он.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Китае раскрыли, кому нужна утечка документов Пентагона об Украине
Вчера, 11:32
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.
Ранее сообщалось, что некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы прослушивания США своих ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
США шпионили за Зеленским, сообщил CNN
Вчера, 09:25
 
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