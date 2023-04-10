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В Кремле прокомментировали утечки документов из Пентагона - РИА Новости, 10.04.2023
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13:08 10.04.2023 (обновлено: 14:05 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/utechki-1864222095.html
В Кремле прокомментировали утечки документов из Пентагона
В Кремле прокомментировали утечки документов из Пентагона - РИА Новости, 10.04.2023
В Кремле прокомментировали утечки документов из Пентагона
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал документы Пентагона, попавшие в Сеть, достаточно интересными. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:08
2023-04-10T14:05
в мире
россия
дмитрий песков
министерство обороны сша
сша
украина
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал документы Пентагона, попавшие в Сеть, достаточно интересными.Также он ответил на утверждения о причастности России к утечке информации."Мы с вами знаем, что это, собственно, такая склонность во всем и всегда, и везде винить Россию, и списывать все на Россию, но это такое сейчас общее заболевание, поэтому здесь нечего комментировать", — добавил Песков.В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Газета The New York Times отмечала, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли подделать.Еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал, что президент Украины на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах ВСУ.Песков на этом фоне указывал, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине.
https://ria.ru/20230410/shpionazh-1864152219.html
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в мире, россия, дмитрий песков, министерство обороны сша, сша, украина, нато, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, США, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Кремле прокомментировали утечки документов из Пентагона

Пресс-секретарь президента Песков назвал утечки из Пентагона достаточно интересными

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал документы Пентагона, попавшие в Сеть, достаточно интересными.
«

"Их все изучают, анализируют, широко обсуждают", — отметил представитель Кремля.

Также он ответил на утверждения о причастности России к утечке информации.
"Мы с вами знаем, что это, собственно, такая склонность во всем и всегда, и везде винить Россию, и списывать все на Россию, но это такое сейчас общее заболевание, поэтому здесь нечего комментировать", — добавил Песков.
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В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Газета The New York Times отмечала, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли подделать.
Еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал, что президент Украины на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах ВСУ.
Песков на этом фоне указывал, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине.
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