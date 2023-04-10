https://ria.ru/20230410/utechki-1864222095.html

В Кремле прокомментировали утечки документов из Пентагона

В Кремле прокомментировали утечки документов из Пентагона - РИА Новости, 10.04.2023

В Кремле прокомментировали утечки документов из Пентагона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал документы Пентагона, попавшие в Сеть, достаточно интересными. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:08

2023-04-10T13:08

2023-04-10T14:05

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал документы Пентагона, попавшие в Сеть, достаточно интересными.Также он ответил на утверждения о причастности России к утечке информации."Мы с вами знаем, что это, собственно, такая склонность во всем и всегда, и везде винить Россию, и списывать все на Россию, но это такое сейчас общее заболевание, поэтому здесь нечего комментировать", — добавил Песков.В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Газета The New York Times отмечала, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли подделать.Еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал, что президент Украины на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах ВСУ.Песков на этом фоне указывал, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине.

https://ria.ru/20230410/shpionazh-1864152219.html

https://ria.ru/20230410/slezhka-1864219160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, дмитрий песков, министерство обороны сша, сша, украина, нато, владимир зеленский, вооруженные силы украины