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"С Зеленским пора покончить". Британцев разозлил провал Пентагона и ВСУ - РИА Новости, 10.04.2023
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23:23 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/utechka-1864358975.html
"С Зеленским пора покончить". Британцев разозлил провал Пентагона и ВСУ
"С Зеленским пора покончить". Британцев разозлил провал Пентагона и ВСУ - РИА Новости, 10.04.2023
"С Зеленским пора покончить". Британцев разозлил провал Пентагона и ВСУ
Читатели Daily Mail отреагировали на утечку документов из Пентагона, в результате которой ВСУ пришлось пересмотреть военные планы. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T23:23
2023-04-10T23:23
политика
сша
украина
джо байден
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на утечку документов из Пентагона, в результате которой ВСУ пришлось пересмотреть военные планы."Ничего такого, что нельзя было бы исправить с помощью пары миллиардов долларов, да, Джо?" — задался вопросом пользователь."С (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским пора кончать, а украинцам — повзрослеть и сесть за стол переговоров с русскими", — написал один из участников дискуссии."Это доказывает, что режиму Байдена нельзя доверять ничего, что является секретным или конфиденциальным", — резюмировали читатели.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. По оценке The New York Times, в интернет попали более 100 файлов со сведениями, которые могли нанести значительный ущерб Вашингтону. При этом некоторые американские чиновники не исключают, что секретные материалы, касающиеся ВСУ, могли быть подделаны.
https://ria.ru/20230408/vsu-1863976951.html
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политика, сша, украина, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато
Политика, США, Украина, Джо Байден, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
"С Зеленским пора покончить". Британцев разозлил провал Пентагона и ВСУ

Читателей DM разъярила утечка файлов из Пентагона и корректировка военных планов ВСУ

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на утечку документов из Пентагона, в результате которой ВСУ пришлось пересмотреть военные планы.
«
"Вот что бывает, когда в США правит такая некомпетентная администрация во главе с президентом Джо Байденом", — отметили в комментариях.
"Ничего такого, что нельзя было бы исправить с помощью пары миллиардов долларов, да, Джо?" — задался вопросом пользователь.
"С (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским пора кончать, а украинцам — повзрослеть и сесть за стол переговоров с русскими", — написал один из участников дискуссии.
"Это доказывает, что режиму Байдена нельзя доверять ничего, что является секретным или конфиденциальным", — резюмировали читатели.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. По оценке The New York Times, в интернет попали более 100 файлов со сведениями, которые могли нанести значительный ущерб Вашингтону. При этом некоторые американские чиновники не исключают, что секретные материалы, касающиеся ВСУ, могли быть подделаны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
СМИ: российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию
8 апреля, 16:20
 
ПолитикаСШАУкраинаДжо БайденМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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