https://ria.ru/20230410/utechka-1864358975.html

"С Зеленским пора покончить". Британцев разозлил провал Пентагона и ВСУ

"С Зеленским пора покончить". Британцев разозлил провал Пентагона и ВСУ - РИА Новости, 10.04.2023

"С Зеленским пора покончить". Британцев разозлил провал Пентагона и ВСУ

Читатели Daily Mail отреагировали на утечку документов из Пентагона, в результате которой ВСУ пришлось пересмотреть военные планы. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T23:23

2023-04-10T23:23

2023-04-10T23:23

политика

сша

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министерство обороны сша

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на утечку документов из Пентагона, в результате которой ВСУ пришлось пересмотреть военные планы."Ничего такого, что нельзя было бы исправить с помощью пары миллиардов долларов, да, Джо?" — задался вопросом пользователь."С (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским пора кончать, а украинцам — повзрослеть и сесть за стол переговоров с русскими", — написал один из участников дискуссии."Это доказывает, что режиму Байдена нельзя доверять ничего, что является секретным или конфиденциальным", — резюмировали читатели.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. По оценке The New York Times, в интернет попали более 100 файлов со сведениями, которые могли нанести значительный ущерб Вашингтону. При этом некоторые американские чиновники не исключают, что секретные материалы, касающиеся ВСУ, могли быть подделаны.

https://ria.ru/20230408/vsu-1863976951.html

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политика, сша, украина, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато