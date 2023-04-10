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США заверили, что утечка секретных бумаг не повлияет на планы помощи Киеву - РИА Новости, 10.04.2023
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21:55 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/utechka-1864352210.html
США заверили, что утечка секретных бумаг не повлияет на планы помощи Киеву
США заверили, что утечка секретных бумаг не повлияет на планы помощи Киеву - РИА Новости, 10.04.2023
США заверили, что утечка секретных бумаг не повлияет на планы помощи Киеву
Утечка секретных документов США не повлияет на планы касательно дальнейшей помощи Киеву, Вашингтон намерен продолжать оказывать ее "столько, сколько... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T21:55
2023-04-10T21:55
в мире
украина
сша
джон кирби
нато
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Утечка секретных документов США не повлияет на планы касательно дальнейшей помощи Киеву, Вашингтон намерен продолжать оказывать ее "столько, сколько потребуется", заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Что касается вашего вопроса насчет того, повлияла ли данная утечка на наши планы оказывать помощь Украине, то ответ отрицательный. Она будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230410/utechki-1864222095.html
https://ria.ru/20230407/istrebiteli-1863885467.html
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в мире, украина, сша, джон кирби, нато
В мире, Украина, США, Джон Кирби, НАТО
США заверили, что утечка секретных бумаг не повлияет на планы помощи Киеву

В Белом доме заверили, что утечка секретных документов не повлияет на планы помощи Киеву

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Утечка секретных документов США не повлияет на планы касательно дальнейшей помощи Киеву, Вашингтон намерен продолжать оказывать ее "столько, сколько потребуется", заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Что касается вашего вопроса насчет того, повлияла ли данная утечка на наши планы оказывать помощь Украине, то ответ отрицательный. Она будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Кремле прокомментировали утечки документов из Пентагона
Вчера, 13:08
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Истребители ВВС США - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В США призвали изучить возможность поставки Украине передовых истребителей
7 апреля, 20:28
 
В миреУкраинаСШАДжон КирбиНАТО
 
 
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