https://ria.ru/20230410/utechka-1864352210.html

США заверили, что утечка секретных бумаг не повлияет на планы помощи Киеву

США заверили, что утечка секретных бумаг не повлияет на планы помощи Киеву - РИА Новости, 10.04.2023

США заверили, что утечка секретных бумаг не повлияет на планы помощи Киеву

Утечка секретных документов США не повлияет на планы касательно дальнейшей помощи Киеву, Вашингтон намерен продолжать оказывать ее "столько, сколько... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T21:55

2023-04-10T21:55

2023-04-10T21:55

в мире

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сша

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нато

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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Утечка секретных документов США не повлияет на планы касательно дальнейшей помощи Киеву, Вашингтон намерен продолжать оказывать ее "столько, сколько потребуется", заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Что касается вашего вопроса насчет того, повлияла ли данная утечка на наши планы оказывать помощь Украине, то ответ отрицательный. Она будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230410/utechki-1864222095.html

https://ria.ru/20230407/istrebiteli-1863885467.html

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в мире, украина, сша, джон кирби, нато