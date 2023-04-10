https://ria.ru/20230410/utechka-1864351806.html

Белый дом признал отсутствие единой теории по утечке секретных документов

Белый дом признал отсутствие единой теории по утечке секретных документов - РИА Новости, 10.04.2023

Белый дом признал отсутствие единой теории по утечке секретных документов

США пока не выработали теорию о том, как произошла утечка секретных документов, остаются на связи с партнерами по этой проблеме, сообщил координатор... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T21:46

2023-04-10T21:46

2023-04-10T22:00

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США пока не выработали теорию о том, как произошла утечка секретных документов, остаются на связи с партнерами по этой проблеме, сообщил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби."Мы пока не пришли к рабочей теории", - сказал Кирби на брифинге.Он подтвердил информацию о том, что некоторые документы, оказавшиеся в сети, были отредактированы. "Похоже, что в некоторых случаях информация, опубликованная онлайн, была отредактирована по сравнению с оригинальной, но пока нет никакой уверенности о том, как это произошло", - сказал Кирби.Кирби подчеркнул, что оказавшиеся в открытом доступе документы "абсолютно не должны были стать публичными".На вопрос о том, связывался ли Вашингтон с Киевом по поводу утечки, Кирби заявил, что американские чиновники в последние дни контактируют с партнерами на этот счет. "Американские чиновники были на связи с партнерами в последние пару дней на высоком уровне", - сказал Кирби.Кирби не подтвердил подлинность каких-либо документов, отметив, что установлением этого сейчас занимаются профильные ведомства. Он призвал СМИ аккуратно описывать ситуацию. "Без подтверждения подлинности этих материалов: они не должны были оказаться в публичном доступе, они не должны оказываться на передовицах газет или в телерепортажах", - заявил он.Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864139373.html

https://ria.ru/20230410/dokumenty-1864333798.html

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