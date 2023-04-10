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В Киеве рассказали, как утечка документов повлияет на отношения с Западом - РИА Новости, 10.04.2023
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18:44 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/utechka-1864326979.html
В Киеве рассказали, как утечка документов повлияет на отношения с Западом
В Киеве рассказали, как утечка документов повлияет на отношения с Западом - РИА Новости, 10.04.2023
В Киеве рассказали, как утечка документов повлияет на отношения с Западом
Утечка секретных документов не подорвет отношения Украины с западными партнерами, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:44
2023-04-10T18:44
в мире
украина
михаил подоляк
сша
нато
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Утечка секретных документов не подорвет отношения Украины с западными партнерами, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. "Эти документы, которые появились, выглядят частично как аналитические, которые говорят про отношение к тем или иным проблемам. Например, нам не хватает ПВО, так мы об этом публично и заявляем. Не вижу в документах "вау"-эффекта. Я не вижу, что тут может быть болезненным для отношений с западными партнерами. Доверие осталось, и оно никуда не денется. Это никак не подорвет наши отношения с партнерами", - заявил Подоляк в эфире телеканала "Рада". Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск. Ранее сообщалось, что некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы прослушивания США своих ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.
https://ria.ru/20230410/slezhka-1864219160.html
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в мире, украина, михаил подоляк, сша, нато
В мире, Украина, Михаил Подоляк, США, НАТО
В Киеве рассказали, как утечка документов повлияет на отношения с Западом

Подоляк: утечка секретных документов не подорвет отношения Украины с западными партнерами

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Утечка секретных документов не подорвет отношения Украины с западными партнерами, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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"Эти документы, которые появились, выглядят частично как аналитические, которые говорят про отношение к тем или иным проблемам. Например, нам не хватает ПВО, так мы об этом публично и заявляем. Не вижу в документах "вау"-эффекта. Я не вижу, что тут может быть болезненным для отношений с западными партнерами. Доверие осталось, и оно никуда не денется. Это никак не подорвет наши отношения с партнерами", - заявил Подоляк в эфире телеканала "Рада".
Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.
Ранее сообщалось, что некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы прослушивания США своих ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.
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