https://ria.ru/20230410/utechka-1864213944.html

СМИ утверждают, что секретные документы США утекли в Сеть еще в январе

СМИ утверждают, что секретные документы США утекли в Сеть еще в январе - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ утверждают, что секретные документы США утекли в Сеть еще в январе

Утечка в сеть секретных документов США произошла еще в январе, но тогда не привлекла большого внимания, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:48

2023-04-10T12:48

2023-04-10T12:48

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Утечка в сеть секретных документов США произошла еще в январе, но тогда не привлекла большого внимания, сообщила газета Wall Street Journal. По ее данным, утечка засекреченных американских документов началась с небольшой группы, участники которой обменивались "мемами, шутками и расистскими высказываниями". В январе анонимный участник группы, насчитывающей чуть более десятка человек, начал публиковать файлы, некоторые из которых были помечены грифом "совершенно секретно". Это были документы, которые содержали среди прочего подробности о военной операции РФ на Украине, а также перехваченные сообщения о союзниках США, таких как Израиль и Южная Корея. Документы, количество которых "исчислялось сотнями", оставались на платформе обмена сообщениями Discord до начала марта, после чего один из пользователей разместил несколько десятков из них в другую группу с большей аудиторией. Оттуда как минимум десять файлов "перекочевали" в уже гораздо большее сообщество, посвященное компьютерной игре Minecraft, говорится в материале. На прошлой неделе "грубо отредактированная" версия одного из документов и ряд неотредактированных других документов появились в одном из российских Telegram-каналов, пишет газета. Согласно изданию, после того, как секретные документы привлекли мировое внимание, участники групп на платформе Discord поспешили удалить свои учетные записи и очистить серверы, опасаясь "возмездия" со стороны правительства США и внимания иностранных разведслужб. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230410/utechka-1864187715.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, технологии, нато