https://ria.ru/20230410/utechka-1864213944.html
СМИ утверждают, что секретные документы США утекли в Сеть еще в январе
СМИ утверждают, что секретные документы США утекли в Сеть еще в январе - РИА Новости, 10.04.2023
СМИ утверждают, что секретные документы США утекли в Сеть еще в январе
Утечка в сеть секретных документов США произошла еще в январе, но тогда не привлекла большого внимания, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:48
2023-04-10T12:48
2023-04-10T12:48
в мире
сша
технологии
нато
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Утечка в сеть секретных документов США произошла еще в январе, но тогда не привлекла большого внимания, сообщила газета Wall Street Journal. По ее данным, утечка засекреченных американских документов началась с небольшой группы, участники которой обменивались "мемами, шутками и расистскими высказываниями". В январе анонимный участник группы, насчитывающей чуть более десятка человек, начал публиковать файлы, некоторые из которых были помечены грифом "совершенно секретно". Это были документы, которые содержали среди прочего подробности о военной операции РФ на Украине, а также перехваченные сообщения о союзниках США, таких как Израиль и Южная Корея. Документы, количество которых "исчислялось сотнями", оставались на платформе обмена сообщениями Discord до начала марта, после чего один из пользователей разместил несколько десятков из них в другую группу с большей аудиторией. Оттуда как минимум десять файлов "перекочевали" в уже гораздо большее сообщество, посвященное компьютерной игре Minecraft, говорится в материале. На прошлой неделе "грубо отредактированная" версия одного из документов и ряд неотредактированных других документов появились в одном из российских Telegram-каналов, пишет газета. Согласно изданию, после того, как секретные документы привлекли мировое внимание, участники групп на платформе Discord поспешили удалить свои учетные записи и очистить серверы, опасаясь "возмездия" со стороны правительства США и внимания иностранных разведслужб. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230410/utechka-1864187715.html
https://ria.ru/20230410/utechka-1864164950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, технологии, нато
В мире, США, Технологии, НАТО
СМИ утверждают, что секретные документы США утекли в Сеть еще в январе
WSJ: секретные документы США утекли в Сеть еще в январе, но тогда не привлекли внимания
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Утечка в сеть секретных документов США произошла еще в январе, но тогда не привлекла большого внимания, сообщила газета Wall Street Journal
.
По ее данным, утечка засекреченных американских документов началась с небольшой группы, участники которой обменивались "мемами, шутками и расистскими высказываниями". В январе анонимный участник группы, насчитывающей чуть более десятка человек, начал публиковать файлы, некоторые из которых были помечены грифом "совершенно секретно". Это были документы, которые содержали среди прочего подробности о военной операции РФ на Украине, а также перехваченные сообщения о союзниках США, таких как Израиль и Южная Корея.
В Китае раскрыли, кому нужна утечка документов Пентагона об Украине
Документы, количество которых "исчислялось сотнями", оставались на платформе обмена сообщениями Discord до начала марта, после чего один из пользователей разместил несколько десятков из них в другую группу с большей аудиторией. Оттуда как минимум десять файлов "перекочевали" в уже гораздо большее сообщество, посвященное компьютерной игре Minecraft, говорится в материале. На прошлой неделе "грубо отредактированная" версия одного из документов и ряд неотредактированных других документов появились в одном из российских Telegram-каналов, пишет газета.
Согласно изданию, после того, как секретные документы привлекли мировое внимание, участники групп на платформе Discord поспешили удалить свои учетные записи и очистить серверы, опасаясь "возмездия" со стороны правительства США и внимания иностранных разведслужб.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США
и НАТО
прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Страны, за которыми следили США, хотят обсудить это с Вашингтоном