https://ria.ru/20230410/utechka-1864187715.html

В Китае раскрыли, кому нужна утечка документов Пентагона об Украине

В Китае раскрыли, кому нужна утечка документов Пентагона об Украине - РИА Новости, 10.04.2023

В Китае раскрыли, кому нужна утечка документов Пентагона об Украине

Утечки секретных документов Пентагона могли быть спровоцированы политическим расколом внутри США, считают китайские эксперты, опрошенные изданием Global Times. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:32

2023-04-10T11:32

2023-04-10T16:31

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.Утечки секретных документов Пентагона могли быть спровоцированы политическим расколом внутри США, считают китайские эксперты, опрошенные изданием Global Times.Источник, пожелавший остаться неназванным, предположил, что за появлением документов в публичном пространстве не может стоять Россия."По его словам, если бы Россия получила эти секретные документы, она не стала бы публиковать их в Интернете, потому что это заставило бы российские спецслужбы потерять источники, эти документы предоставившие. У России нет причин сообщать своим противникам, что она получила эти разведданные, потому что это также заставит их противника изменить планы", — пояснили журналисты.В Китае уверены, что вне зависимости от правдивости всплывшей в соцсетях информации по Украине был нанесен ощутимый удар.Анонимный источник издания добавил, что утечка могла быть спровоцирована политическими силами в США, добивающимися пересмотра существующего у Вашингтона плана поддержки киевского режима."У демократов и республиканцев есть давние разногласия по поводу цены, которую Вашингтон должен заплатить за поддержку Киева в борьбе с Москвой. Многие политики США теряют веру в то, что полностью победят Москву, поэтому они могут захотеть использовать утечку, чтобы разрушить существующий план поддержки Украины", — сообщил он.В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более сотни документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.

https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html

https://ria.ru/20230410/ssha-1864132017.html

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, сша, россия, киев, министерство обороны сша, нато, украина