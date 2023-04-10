Рейтинг@Mail.ru
В Китае раскрыли, кому нужна утечка документов Пентагона об Украине - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 10.04.2023 (обновлено: 16:31 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/utechka-1864187715.html
В Китае раскрыли, кому нужна утечка документов Пентагона об Украине
В Китае раскрыли, кому нужна утечка документов Пентагона об Украине - РИА Новости, 10.04.2023
В Китае раскрыли, кому нужна утечка документов Пентагона об Украине
Утечки секретных документов Пентагона могли быть спровоцированы политическим расколом внутри США, считают китайские эксперты, опрошенные изданием Global Times. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:32
2023-04-10T16:31
в мире
технологии
сша
россия
киев
министерство обороны сша
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_0:201:2611:1669_1920x0_80_0_0_a14d66e9cc998ccc1cb846a3d5fe3580.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.Утечки секретных документов Пентагона могли быть спровоцированы политическим расколом внутри США, считают китайские эксперты, опрошенные изданием Global Times.Источник, пожелавший остаться неназванным, предположил, что за появлением документов в публичном пространстве не может стоять Россия."По его словам, если бы Россия получила эти секретные документы, она не стала бы публиковать их в Интернете, потому что это заставило бы российские спецслужбы потерять источники, эти документы предоставившие. У России нет причин сообщать своим противникам, что она получила эти разведданные, потому что это также заставит их противника изменить планы", — пояснили журналисты.В Китае уверены, что вне зависимости от правдивости всплывшей в соцсетях информации по Украине был нанесен ощутимый удар.Анонимный источник издания добавил, что утечка могла быть спровоцирована политическими силами в США, добивающимися пересмотра существующего у Вашингтона плана поддержки киевского режима."У демократов и республиканцев есть давние разногласия по поводу цены, которую Вашингтон должен заплатить за поддержку Киева в борьбе с Москвой. Многие политики США теряют веру в то, что полностью победят Москву, поэтому они могут захотеть использовать утечку, чтобы разрушить существующий план поддержки Украины", — сообщил он.В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более сотни документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.
https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html
https://ria.ru/20230410/ssha-1864132017.html
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html
сша
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_59:0:2551:1869_1920x0_80_0_0_044805b84003d483b1e7bc30b81a35cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, россия, киев, министерство обороны сша, нато, украина
В мире, Технологии, США, Россия, Киев, Министерство обороны США, НАТО, Украина
В Китае раскрыли, кому нужна утечка документов Пентагона об Украине

GT: политический раскол в США привел к утечке документов Пентагона

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.Утечки секретных документов Пентагона могли быть спровоцированы политическим расколом внутри США, считают китайские эксперты, опрошенные изданием Global Times.
Источник, пожелавший остаться неназванным, предположил, что за появлением документов в публичном пространстве не может стоять Россия.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Утечка документов Пентагона может затруднить помощь США Украине, пишут СМИ
Вчера, 10:10
"По его словам, если бы Россия получила эти секретные документы, она не стала бы публиковать их в Интернете, потому что это заставило бы российские спецслужбы потерять источники, эти документы предоставившие. У России нет причин сообщать своим противникам, что она получила эти разведданные, потому что это также заставит их противника изменить планы", — пояснили журналисты.
В Китае уверены, что вне зависимости от правдивости всплывшей в соцсетях информации по Украине был нанесен ощутимый удар.
«
"Даже если эти документы содержат вымышленную информацию, они подорвут боевой дух украинских военных и уверенность западных стран в том, что они продолжат поддерживать Киев для победы в борьбе с Москвой. Реакция украинских властей показывает, что Киев нервничает", — считают авторы GT.
Анонимный источник издания добавил, что утечка могла быть спровоцирована политическими силами в США, добивающимися пересмотра существующего у Вашингтона плана поддержки киевского режима.
Программирование - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
СМИ: в США усомнились в подлинности попавших в Сеть документов по Украине
Вчера, 02:34
"У демократов и республиканцев есть давние разногласия по поводу цены, которую Вашингтон должен заплатить за поддержку Киева в борьбе с Москвой. Многие политики США теряют веру в то, что полностью победят Москву, поэтому они могут захотеть использовать утечку, чтобы разрушить существующий план поддержки Украины", — сообщил он.
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более сотни документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
"Подлил масла в огонь". Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины
9 апреля, 16:04
 
В миреТехнологииСШАРоссияКиевМинистерство обороны СШАНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала