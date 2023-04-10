https://ria.ru/20230410/utechka-1864175947.html

В утекших документах США есть сценарии поставок Израилем оружия Украине

В утекших документах США есть сценарии поставок Израилем оружия Украине - РИА Новости, 10.04.2023

В утекших документах США есть сценарии поставок Израилем оружия Украине

Утекшие в сеть секретные документы Пентагона рассматривают сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине, сообщают... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:08

2023-04-10T11:08

2023-04-10T11:08

в мире

украина

израиль

россия

биньямин нетаньяху

бени ганц

пентагон

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Утекшие в сеть секретные документы Пентагона рассматривают сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине, сообщают американские СМИ. По данным телеканала CNN, в одном из документов под названием "Израиль: пути оказания летальной помощи Украине" говорится, что Тель-Авив "вероятно рассмотрит возможность предоставления летальной помощи (Украине) под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения" отношений с Россией. В документе, датированном 28 февраля и помеченном как совершенно секретный "исследовательский анализ", отмечается, что Израиль привержен предоставлению Украине разведывательных и нелетальных оборонительных систем. Отмечается, что такая политика обусловлена необходимостью сохранять баланс в отношениях с Россией и США и иметь свободу действий в Сирии, отмечает газета The New York Times. По данным газеты, "наиболее правдоподобным" из четырех сценариев, изложенных в документе, является принятие Израилем под давлением США "турецкой модели" предоставления летальных систем Украине через третьи страны, при этом выступая за мирное завершение конфликта и предлагая посреднические усилия. В документе отмечается, что Турция успешно совмещает поддержание хороших отношений с Россией с усилиями по поставкам оружия Украине. Другие сценарии, которые могут побудить Израиль на поставку летальных систем вооружений Украине, касаются потенциального ухудшения отношений с Россией, которое может произойти в случае передачи Москвой "стратегических систем Ирану" или помощи в ракетной и ядерной программах Тегерана, отмечается в сообщении. Потенциальным фактором ухудшения отношений может также стать использование Россией продвинутых систем противовоздушной обороны против израильских военных самолетов, действующих в Сирии, добавляет газета со ссылкой на документ. В документе перечислены израильские вооружения, которые могут быть переданы Украине, в том числе ракеты класса земля-воздух Barak-8 и Spyder, а также противотанковые управляемые ракеты Spike. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.

https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, израиль, россия, биньямин нетаньяху, бени ганц, пентагон