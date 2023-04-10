https://ria.ru/20230410/utechka-1864146968.html

СМИ: США боятся, что утечка документов подорвет отношения с союзниками

СМИ: США боятся, что утечка документов подорвет отношения с союзниками - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ: США боятся, что утечка документов подорвет отношения с союзниками

Утечка секретных документов Пентагона, которые указывают на то, что США вели шпионскую деятельность не только за конкурентами, но и за союзниками, глубоко... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:54

2023-04-10T08:54

2023-04-10T08:54

в мире

сша

россия

южная корея

дмитрий песков

владимир зеленский

пентагон

нато

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов Пентагона, которые указывают на то, что США вели шпионскую деятельность не только за конкурентами, но и за союзниками, глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения, передает телеканал CNN. В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск. "Просочившиеся в сеть высокосекретные документы Пентагона дали представление о том, как США шпионят за союзниками и врагами, что глубоко встревожило чиновников США, которые опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения", - говорится в сообщении CNN.Как отмечается, некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы прослушивания США своих ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864139373.html

https://ria.ru/20230409/pentagon-1864041239.html

сша

россия

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, южная корея, дмитрий песков, владимир зеленский, пентагон, нато