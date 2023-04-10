СМИ: США боятся, что утечка документов подорвет отношения с союзниками
CNN: США боятся, что утечка секретных документов подорвет отношения с союзниками
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов Пентагона, которые указывают на то, что США вели шпионскую деятельность не только за конкурентами, но и за союзниками, глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения, передает телеканал CNN.
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.
"Просочившиеся в сеть высокосекретные документы Пентагона дали представление о том, как США шпионят за союзниками и врагами, что глубоко встревожило чиновников США, которые опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения", - говорится в сообщении CNN.
Как отмечается, некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы прослушивания США своих ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.