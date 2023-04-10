Госдеп не знает о нападениях на объекты и прихожан канонической УПЦ
В Госдепе заявили, что не знают о нападениях на объекты и прихожан канонической УПЦ
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель на просьбу прокомментировать нападения на объекты и прихожан канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) заявил, что ему ничего об этом неизвестно.
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"Я не видел этих сообщений, поэтому не могу о них говорить. Но мы будем рады проверить и вернуться к вам", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости в ходе регулярного брифинга для СМИ.
Накануне в УПЦ сообщили, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" снова пытаются силой захватить собор в городе Каменец-Подольский. По информации Союза православных журналистов, одна из прихожанок была госпитализирована после того, как сторонники ПЦУ толкнули ее. В субботу у стен собора около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".