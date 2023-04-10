https://ria.ru/20230410/upts-1864358150.html

Госдеп не знает о нападениях на объекты и прихожан канонической УПЦ

Госдеп не знает о нападениях на объекты и прихожан канонической УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023

Госдеп не знает о нападениях на объекты и прихожан канонической УПЦ

Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель на просьбу прокомментировать нападения на объекты и прихожан канонической Украинской... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T23:16

2023-04-10T23:16

2023-04-10T23:16

религия

государственный департамент сша

ситуация вокруг упц

украина

каменец-подольский

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель на просьбу прокомментировать нападения на объекты и прихожан канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) заявил, что ему ничего об этом неизвестно. Накануне в УПЦ сообщили, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" снова пытаются силой захватить собор в городе Каменец-Подольский. По информации Союза православных журналистов, одна из прихожанок была госпитализирована после того, как сторонники ПЦУ толкнули ее. В субботу у стен собора около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230410/upts-1864312393.html

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государственный департамент сша, ситуация вокруг упц, украина, каменец-подольский, в мире, сша