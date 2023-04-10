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УЦП и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, считают в ГД - РИА Новости, 10.04.2023
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Религия
 
19:22 10.04.2023 (обновлено: 19:42 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/upts-1864335064.html
УЦП и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, считают в ГД
УЦП и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, считают в ГД - РИА Новости, 10.04.2023
УЦП и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, считают в ГД
УЦП и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, следует из проекта заявления Думы. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:22
2023-04-10T19:42
религия
госдума рф
украина
киев
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. УЦП и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, следует из проекта заявления Думы.Соответствующий проект заявления был внесен в Госдуму в понедельник, сообщил журналистам глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий."УПЦ и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, репрессий, морального и физического террора", - указано там.
https://ria.ru/20230410/upts-1864312393.html
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госдума рф, украина, киев, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, ситуация вокруг упц
Религия, Госдума РФ, Украина, Киев, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Ситуация вокруг УПЦ
УЦП и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, считают в ГД

В Госдуме считают, что УЦП и ее паства не должны становиться объектом дискриминации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. УЦП и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, следует из проекта заявления Думы.
Соответствующий проект заявления был внесен в Госдуму в понедельник, сообщил журналистам глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"УПЦ и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, репрессий, морального и физического террора", - указано там.
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РелигияГосдума РФУкраинаКиевЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийСитуация вокруг УПЦ
 
 
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