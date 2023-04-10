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СБУ вызвала на допрос женщину, которая активно отстаивала права УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023
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Религия
 
17:46 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/upts-1864312393.html
СБУ вызвала на допрос женщину, которая активно отстаивала права УПЦ
СБУ вызвала на допрос женщину, которая активно отстаивала права УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023
СБУ вызвала на допрос женщину, которая активно отстаивала права УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос Викторию Кохановскую, которая отстаивала права канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во время... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:46
2023-04-10T17:46
религия
украина
александр ткаченко (протоиерей)
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
киев
служба безопасности украины
украинская православная церковь
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос Викторию Кохановскую, которая отстаивала права канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во время провокаций возле Киево-Печерской лавры, сообщило в понедельник издание "Страна.ua". "Виктории Кохановской, которая активно участвовала в акциях в поддержку Украинской православной церкви около Киево-Печерской лавры, вручили повестку на допрос в СБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Издание также выложило видеозапись, в которой показано, как сотрудник полиции ведет женщину к машине. Кроме того, опубликовано фото самой повестки, на которой значится, что допрос состоялся 10 апреля в 10:00 (совпадает с мск). На данный момент в службе безопасности Украины информацию не прокомментировали. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864186163.html
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украина, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), киев, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Александр Ткаченко (протоиерей), Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Киев, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
СБУ вызвала на допрос женщину, которая активно отстаивала права УПЦ

СБУ вызвала на допрос Викторию Кохановскую, которая отстаивала права канонической УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины
Табличка на здании Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос Викторию Кохановскую, которая отстаивала права канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во время провокаций возле Киево-Печерской лавры, сообщило в понедельник издание "Страна.ua".
"Виктории Кохановской, которая активно участвовала в акциях в поддержку Украинской православной церкви около Киево-Печерской лавры, вручили повестку на допрос в СБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
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Издание также выложило видеозапись, в которой показано, как сотрудник полиции ведет женщину к машине. Кроме того, опубликовано фото самой повестки, на которой значится, что допрос состоялся 10 апреля в 10:00 (совпадает с мск).
На данный момент в службе безопасности Украины информацию не прокомментировали.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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РелигияУкраинаАлександр Ткаченко (протоиерей)Антониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)КиевСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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