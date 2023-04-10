В Ровненской области Украины запретили деятельность УПЦ
Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической УПЦ
Соборная улица города Ровно, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ровненский областной совет в понедельник принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в области.
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"Депутаты Ровненского областного совета единогласно запретили деятельность УПЦ МП на территории Ровненской области. Чтобы проголосовать за это судьбоносное решение депутаты собрались на внеочередную сессию", - говорится в сообщении на сайте облсовета.
Отмечается, что за решение проголосовали все 55 депутатов, которые присутствовали на заседании.
Ранее мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что депутаты городского совета на внеочередной сессии проголосовали за прекращение права Ровенской епархии УПЦ пользоваться земельными участками.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".