Рейтинг@Mail.ru
В Ровненской области Украины запретили деятельность УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:33 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/upts-1864237041.html
В Ровненской области Украины запретили деятельность УПЦ
В Ровненской области Украины запретили деятельность УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023
В Ровненской области Украины запретили деятельность УПЦ
Ровненский областной совет в понедельник принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в области. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:33
2023-04-10T13:33
религия
украина
ровненская область
ситуация вокруг упц
в мире
религия
украинская православная церковь
ровно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106788/76/1067887605_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7ac9620e815fceaad410429e1ea25487.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ровненский областной совет в понедельник принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в области. Отмечается, что за решение проголосовали все 55 депутатов, которые присутствовали на заседании. Ранее мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что депутаты городского совета на внеочередной сессии проголосовали за прекращение права Ровенской епархии УПЦ пользоваться земельными участками. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864186163.html
украина
ровненская область
ровно
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106788/76/1067887605_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d95e3c0d44e1fa3c7cb0c1012a7bb0f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ровненская область, ситуация вокруг упц, в мире, религия, украинская православная церковь, ровно
Религия, Украина, Ровненская область, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Религия, Украинская православная церковь, Ровно
В Ровненской области Украины запретили деятельность УПЦ

Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической УПЦ

© Фото : Борис МавлютовСоборная улица города Ровно, Украина
Соборная улица города Ровно, Украина - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Борис Мавлютов
Соборная улица города Ровно, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ровненский областной совет в понедельник принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в области.
«
"Депутаты Ровненского областного совета единогласно запретили деятельность УПЦ МП на территории Ровненской области. Чтобы проголосовать за это судьбоносное решение депутаты собрались на внеочередную сессию", - говорится в сообщении на сайте облсовета.
Отмечается, что за решение проголосовали все 55 депутатов, которые присутствовали на заседании.
Ранее мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что депутаты городского совета на внеочередной сессии проголосовали за прекращение права Ровенской епархии УПЦ пользоваться земельными участками.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Раде анонсировали новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольникам
Вчера, 11:26
 
РелигияУкраинаРовненская областьСитуация вокруг УПЦВ миреРелигияУкраинская православная церковьРовно
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала