https://ria.ru/20230410/upts-1864237041.html

В Ровненской области Украины запретили деятельность УПЦ

В Ровненской области Украины запретили деятельность УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023

В Ровненской области Украины запретили деятельность УПЦ

Ровненский областной совет в понедельник принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в области. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:33

2023-04-10T13:33

2023-04-10T13:33

религия

украина

ровненская область

ситуация вокруг упц

в мире

религия

украинская православная церковь

ровно

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ровненский областной совет в понедельник принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в области. Отмечается, что за решение проголосовали все 55 депутатов, которые присутствовали на заседании. Ранее мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что депутаты городского совета на внеочередной сессии проголосовали за прекращение права Ровенской епархии УПЦ пользоваться земельными участками. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864186163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, ровненская область, ситуация вокруг упц, в мире, религия, украинская православная церковь, ровно