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Премьер Греции пообещал поддержку Украине - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864334275.html
Премьер Греции пообещал поддержку Украине
Премьер Греции пообещал поддержку Украине - РИА Новости, 10.04.2023
Премьер Греции пообещал поддержку Украине
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддержку его стране, сообщила... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:18
2023-04-10T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
греция
россия
владимир зеленский
украина
кириакос мицотакис
алексей резников
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АФИНЫ, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддержку его стране, сообщила пресс-служба премьера. "Премьер-министр подтвердил твердую позицию Греции в поддержку Украины и ее права на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а также солидарность с украинским народом. Он подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, отметив, что с начала российского вторжения она предлагала гуманитарную и оборонную помощь, а также реализовывала и применяет европейские рамки санкций против России", - говорится в сообщении. Мицотакис и Зеленский обменялись поздравлениями с Пасхой. Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину: уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. Министр обороны Украины Алексей Резников 6 апреля посетил Грецию. На встрече с ним начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил, что уже отправлены 72 тонны гуманитарной помощи, 3870 тонн вооружений, зенитные ракеты Stinger, реактивные снаряды, артиллерийские снаряды, винтовочные боеприпасы, бронемашины БМП-1. По словам Флороса, Греция готова передать Украине еще одну партию БМП-1, 73-мм управляемые снаряды, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому оружию, помогать лечить раненых и обучать экипажи танков Leopard. Ранее Греция передала Украине 30 боевых машин пехоты советского производства БМП-1, получив в обмен немецкие бронемашины Marder. Всего планируется отправить 40 БМП. Ряд СМИ сообщали, что Афины готовы отправить 10 БМП-1, не дожидаясь замены из Германии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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в мире, греция, россия, владимир зеленский, украина, кириакос мицотакис, алексей резников, бмп-1, с-130
Специальная военная операция на Украине, В мире, Греция, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Кириакос Мицотакис, Алексей Резников, БМП-1, С-130
Премьер Греции пообещал поддержку Украине

Премьер-министр Греции Мицотакис в разговоре с Зеленским пообещал поддержку Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греция Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддержку его стране, сообщила пресс-служба премьера.
"Премьер-министр подтвердил твердую позицию Греции в поддержку Украины и ее права на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а также солидарность с украинским народом. Он подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, отметив, что с начала российского вторжения она предлагала гуманитарную и оборонную помощь, а также реализовывала и применяет европейские рамки санкций против России", - говорится в сообщении.
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Мицотакис и Зеленский обменялись поздравлениями с Пасхой.
Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину: уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 апреля посетил Грецию. На встрече с ним начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил, что уже отправлены 72 тонны гуманитарной помощи, 3870 тонн вооружений, зенитные ракеты Stinger, реактивные снаряды, артиллерийские снаряды, винтовочные боеприпасы, бронемашины БМП-1.
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По словам Флороса, Греция готова передать Украине еще одну партию БМП-1, 73-мм управляемые снаряды, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому оружию, помогать лечить раненых и обучать экипажи танков Leopard.
Ранее Греция передала Украине 30 боевых машин пехоты советского производства БМП-1, получив в обмен немецкие бронемашины Marder. Всего планируется отправить 40 БМП. Ряд СМИ сообщали, что Афины готовы отправить 10 БМП-1, не дожидаясь замены из Германии.
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29 марта, 15:24
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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2 апреля, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрецияРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаКириакос МицотакисАлексей РезниковБМП-1С-130
 
 
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