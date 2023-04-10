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Глава МИД Турции предупредил о последствиях роста напряженности на Украине - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 10.04.2023 (обновлено: 19:00 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864329861.html
Глава МИД Турции предупредил о последствиях роста напряженности на Украине
Глава МИД Турции предупредил о последствиях роста напряженности на Украине - РИА Новости, 10.04.2023
Глава МИД Турции предупредил о последствиях роста напряженности на Украине
Турция обеспокоена усилением напряженности на Украине, это будет иметь негативные последствия для всех, ряд западных стран должны понять, что победителей в этой РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:57
2023-04-10T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
мевлют чавушоглу
россия
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Турция обеспокоена усилением напряженности на Украине, это будет иметь негативные последствия для всех, ряд западных стран должны понять, что победителей в этой ситуации не будет, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара с одной стороны поддерживает территориальную целостность Украины, с другой – ведет активную работу по посредничеству, включая "зерновую сделку". "Возрастание напряженности приведет к негативным последствиям для всех. На прошлой неделе я был на собрании НАТО (в Брюсселе), мы внимательно послушали наших европейских партнеров, они не хотят быть стороной конфликта… Наш господин президент (Тайип Эрдоган) с самого начала говорит, что победителей в этой войне не будет, а от мира не проиграет никто. Необходимо вернуться за стол переговоров. Ряд западных стран должны понять, что победителей тут не будет. Необходимо достичь результата путем переговоров", - отметил Чавушоглу.
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в мире, украина, турция, мевлют чавушоглу, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Мевлют Чавушоглу, Россия
Глава МИД Турции предупредил о последствиях роста напряженности на Украине

Чавушоглу: рост напряженности на Украине приведет к негативным последствиям для всех стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Турция обеспокоена усилением напряженности на Украине, это будет иметь негативные последствия для всех, ряд западных стран должны понять, что победителей в этой ситуации не будет, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
«
"Мы видим, что обе стороны готовятся (к наступлению). В зону боевых действий направляется вооружение и живая сила. Ряд стран направили Украине тяжелое вооружение, Украина готовится. Украина хочет вернуть свои территории, Россия заявляет о проведенных референдумах. Нас ждет усиление напряженности, мы видим это по подготовкам", - cказал Чавушоглу в интервью А Haber.
По его словам, Анкара с одной стороны поддерживает территориальную целостность Украины, с другой – ведет активную работу по посредничеству, включая "зерновую сделку".
"Возрастание напряженности приведет к негативным последствиям для всех. На прошлой неделе я был на собрании НАТОБрюсселе), мы внимательно послушали наших европейских партнеров, они не хотят быть стороной конфликта… Наш господин президент (Тайип Эрдоган) с самого начала говорит, что победителей в этой войне не будет, а от мира не проиграет никто. Необходимо вернуться за стол переговоров. Ряд западных стран должны понять, что победителей тут не будет. Необходимо достичь результата путем переговоров", - отметил Чавушоглу.
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Вчера, 03:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияМевлют ЧавушоглуРоссия
 
 
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