Глава МИД Турции предупредил о последствиях роста напряженности на Украине
Чавушоглу: рост напряженности на Украине приведет к негативным последствиям для всех стран
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Турция обеспокоена усилением напряженности на Украине, это будет иметь негативные последствия для всех, ряд западных стран должны понять, что победителей в этой ситуации не будет, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
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"Мы видим, что обе стороны готовятся (к наступлению). В зону боевых действий направляется вооружение и живая сила. Ряд стран направили Украине тяжелое вооружение, Украина готовится. Украина хочет вернуть свои территории, Россия заявляет о проведенных референдумах. Нас ждет усиление напряженности, мы видим это по подготовкам", - cказал Чавушоглу в интервью А Haber.
По его словам, Анкара с одной стороны поддерживает территориальную целостность Украины, с другой – ведет активную работу по посредничеству, включая "зерновую сделку".
"Возрастание напряженности приведет к негативным последствиям для всех. На прошлой неделе я был на собрании НАТО (в Брюсселе), мы внимательно послушали наших европейских партнеров, они не хотят быть стороной конфликта… Наш господин президент (Тайип Эрдоган) с самого начала говорит, что победителей в этой войне не будет, а от мира не проиграет никто. Необходимо вернуться за стол переговоров. Ряд западных стран должны понять, что победителей тут не будет. Необходимо достичь результата путем переговоров", - отметил Чавушоглу.