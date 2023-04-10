https://ria.ru/20230410/ukraina-1864329861.html

Глава МИД Турции предупредил о последствиях роста напряженности на Украине

Глава МИД Турции предупредил о последствиях роста напряженности на Украине - РИА Новости, 10.04.2023

Глава МИД Турции предупредил о последствиях роста напряженности на Украине

Турция обеспокоена усилением напряженности на Украине, это будет иметь негативные последствия для всех, ряд западных стран должны понять, что победителей в этой РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:57

2023-04-10T18:57

2023-04-10T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

турция

мевлют чавушоглу

россия

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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Турция обеспокоена усилением напряженности на Украине, это будет иметь негативные последствия для всех, ряд западных стран должны понять, что победителей в этой ситуации не будет, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара с одной стороны поддерживает территориальную целостность Украины, с другой – ведет активную работу по посредничеству, включая "зерновую сделку". "Возрастание напряженности приведет к негативным последствиям для всех. На прошлой неделе я был на собрании НАТО (в Брюсселе), мы внимательно послушали наших европейских партнеров, они не хотят быть стороной конфликта… Наш господин президент (Тайип Эрдоган) с самого начала говорит, что победителей в этой войне не будет, а от мира не проиграет никто. Необходимо вернуться за стол переговоров. Ряд западных стран должны понять, что победителей тут не будет. Необходимо достичь результата путем переговоров", - отметил Чавушоглу.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html

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в мире, украина, турция, мевлют чавушоглу, россия