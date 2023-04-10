https://ria.ru/20230410/ukraina-1864316370.html

На Украине будут заочно судить еще 56 депутатов Госдумы

На Украине будут заочно судить еще 56 депутатов Госдумы - РИА Новости, 10.04.2023

На Украине будут заочно судить еще 56 депутатов Госдумы

Офис генерального прокурора Украины заявил, что в стране будут заочно судить еще 56 депутатов Государственной думы России, голосовавших за признание... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:59

2023-04-10T17:59

2023-04-10T17:59

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины заявил, что в стране будут заочно судить еще 56 депутатов Государственной думы России, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. "Прокуроры Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении 56 депутатов Госдумы РФ по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 3 статьи 110 УК Украины)", - говорится в сообщении офисе генпрокурора в Telegram-канале. По данным следствия, в феврале 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Украинская генпрокуратура в конце марта заявила, что 20 депутатов Госдумы РФ заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "посягательство на территориальную целостность Украины". Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html

https://ria.ru/20230403/podolyaka-1862746348.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, генеральная прокуратура украины, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр