Рейтинг@Mail.ru
На Украине будут заочно судить еще 56 депутатов Госдумы - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864316370.html
На Украине будут заочно судить еще 56 депутатов Госдумы
На Украине будут заочно судить еще 56 депутатов Госдумы - РИА Новости, 10.04.2023
На Украине будут заочно судить еще 56 депутатов Госдумы
Офис генерального прокурора Украины заявил, что в стране будут заочно судить еще 56 депутатов Государственной думы России, голосовавших за признание... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:59
2023-04-10T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
генеральная прокуратура украины
россия
госдума рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины заявил, что в стране будут заочно судить еще 56 депутатов Государственной думы России, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. "Прокуроры Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении 56 депутатов Госдумы РФ по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 3 статьи 110 УК Украины)", - говорится в сообщении офисе генпрокурора в Telegram-канале. По данным следствия, в феврале 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Украинская генпрокуратура в конце марта заявила, что 20 депутатов Госдумы РФ заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "посягательство на территориальную целостность Украины". Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html
https://ria.ru/20230403/podolyaka-1862746348.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_d55f1254807924b42a49ceab0deb3d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, генеральная прокуратура украины, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Генеральная прокуратура Украины, Россия, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине будут заочно судить еще 56 депутатов Госдумы

Генпрокуратура Украины объявила о намерении заочно судить еще 56 депутатов Госдумы

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины заявил, что в стране будут заочно судить еще 56 депутатов Государственной думы России, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР.
"Прокуроры Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении 56 депутатов Госдумы РФ по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 3 статьи 110 УК Украины)", - говорится в сообщении офисе генпрокурора в Telegram-канале. По данным следствия, в феврале 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT
7 апреля, 14:54
Украинская генпрокуратура в конце марта заявила, что 20 депутатов Госдумы РФ заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "посягательство на территориальную целостность Украины".
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене
3 апреля, 18:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГенеральная прокуратура УкраиныРоссияГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала