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В Киеве призвали не ждать "волшебных" дат контрнаступления - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 10.04.2023 (обновлено: 16:24 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864277068.html
В Киеве призвали не ждать "волшебных" дат контрнаступления
В Киеве призвали не ждать "волшебных" дат контрнаступления - РИА Новости, 10.04.2023
В Киеве призвали не ждать "волшебных" дат контрнаступления
Украинцам не стоит ждать "волшебных" дат контрнаступления, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов в Twitter. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:35
2023-04-10T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
киев
сша
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинцам не стоит ждать "волшебных" дат контрнаступления, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов в Twitter.О возможном скором контрнаступлении ВСУ рассказал в минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, атака украинских войск может начаться в ближайшие недели и Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву захватить территории, взятые под контроль российскими военными.Как сообщало агентство Reuters, Киев подготовил для этих целей восемь штурмовых бригад. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.В свою очередь, в этом регионе, как и в других новых субъектах России, заявляли, что подготовились к любым действиям ВСУ.В начале месяца The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США по Украине утверждала, что Киеву пришлось перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении. Это привело к "стратегическим издержкам" для страны.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863725757.html
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в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, киев, сша, энтони блинкен, алексей резников
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Киев, США, Энтони Блинкен, Алексей Резников
В Киеве призвали не ждать "волшебных" дат контрнаступления

Секретарь СНБО Данилов призвал украинцев не ждать "волшебных" дат контрнаступления

© AP Photo / LibkosУкраинские военные на дороге в районе Артемовска
Украинские военные на дороге в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные на дороге в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинцам не стоит ждать "волшебных" дат контрнаступления, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов в Twitter.
«

"Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно. <...> Информационный ажиотаж не на пользу планам сил обороны Украины", — написал чиновник.

О возможном скором контрнаступлении ВСУ рассказал в минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, атака украинских войск может начаться в ближайшие недели и Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву захватить территории, взятые под контроль российскими военными.
Как сообщало агентство Reuters, Киев подготовил для этих целей восемь штурмовых бригад. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
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В свою очередь, в этом регионе, как и в других новых субъектах России, заявляли, что подготовились к любым действиям ВСУ.
В начале месяца The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США по Украине утверждала, что Киеву пришлось перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении. Это привело к "стратегическим издержкам" для страны.
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