https://ria.ru/20230410/ukraina-1864277068.html

В Киеве призвали не ждать "волшебных" дат контрнаступления

В Киеве призвали не ждать "волшебных" дат контрнаступления - РИА Новости, 10.04.2023

В Киеве призвали не ждать "волшебных" дат контрнаступления

Украинцам не стоит ждать "волшебных" дат контрнаступления, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов в Twitter. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:35

2023-04-10T15:35

2023-04-10T16:24

специальная военная операция на украине

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алексей данилов

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинцам не стоит ждать "волшебных" дат контрнаступления, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов в Twitter.О возможном скором контрнаступлении ВСУ рассказал в минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, атака украинских войск может начаться в ближайшие недели и Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву захватить территории, взятые под контроль российскими военными.Как сообщало агентство Reuters, Киев подготовил для этих целей восемь штурмовых бригад. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.В свою очередь, в этом регионе, как и в других новых субъектах России, заявляли, что подготовились к любым действиям ВСУ.В начале месяца The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США по Украине утверждала, что Киеву пришлось перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении. Это привело к "стратегическим издержкам" для страны.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863725757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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