В Киеве объяснили, почему хотят получить именно истребители F-16
Представитель ВВС Украины Игнат: ВСУ хотят F-16, потому что другие самолеты долго ждать
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы получить истребители F-16, так как другие западные самолеты Киеву придется очень долго ждать.
"F-16 на сегодняшний день является самым распространенным самолетом в мире: 4,5 тысяч, примерно, изготовлено этих самолетов... В то время как другие самолеты придется ждать будь-то Typhoon или Gripen, которые также рассматривали. Также про Rafale был разговор. Их придется ждать очень долго, скажем так. Нам нужны самолеты здесь и сейчас", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости".
В Белом доме ранее заявляли, что по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".