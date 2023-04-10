Рейтинг@Mail.ru
В Киеве объяснили, почему хотят получить именно истребители F-16 - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864272536.html
В Киеве объяснили, почему хотят получить именно истребители F-16
В Киеве объяснили, почему хотят получить именно истребители F-16 - РИА Новости, 10.04.2023
В Киеве объяснили, почему хотят получить именно истребители F-16
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы получить истребители F-16, так как другие западные самолеты Киеву... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:20
2023-04-10T15:20
специальная военная операция на украине
украина
f-16
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы получить истребители F-16, так как другие западные самолеты Киеву придется очень долго ждать. "F-16 на сегодняшний день является самым распространенным самолетом в мире: 4,5 тысяч, примерно, изготовлено этих самолетов... В то время как другие самолеты придется ждать будь-то Typhoon или Gripen, которые также рассматривали. Также про Rafale был разговор. Их придется ждать очень долго, скажем так. Нам нужны самолеты здесь и сейчас", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости". В Белом доме ранее заявляли, что по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230407/istrebiteli-1863885467.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, f-16, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, F-16, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве объяснили, почему хотят получить именно истребители F-16

Представитель ВВС Украины Игнат: ВСУ хотят F-16, потому что другие самолеты долго ждать

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы получить истребители F-16, так как другие западные самолеты Киеву придется очень долго ждать.
"F-16 на сегодняшний день является самым распространенным самолетом в мире: 4,5 тысяч, примерно, изготовлено этих самолетов... В то время как другие самолеты придется ждать будь-то Typhoon или Gripen, которые также рассматривали. Также про Rafale был разговор. Их придется ждать очень долго, скажем так. Нам нужны самолеты здесь и сейчас", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости".
В Белом доме ранее заявляли, что по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Истребители ВВС США - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В США призвали изучить возможность поставки Украине передовых истребителей
7 апреля, 20:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаF-16В миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала