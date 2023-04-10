СМИ: Зеленский пошел на сделку с Польшей ради противостояния России
NPD: Зеленский пообещал Польше территории Западной Украины в обмен на помощь против России
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву получил "последний шанс" от польского коллеги Анджея Дуды на осуществление контрнаступления, в случае его провала западная часть постсоветской республики должна будет перейти соседней стране, заявил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.
По его словам, причины такого шага политика — провалы на фронте и слишком большие вложения иностранных государств в киевский режим, не принесший Западу крупной прибыли или выгоды.
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"Зная заранее, что заявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США будет только усиливаться, Зеленский принял единственное верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с Анджеем Дудой, и вернуть Польше западную часть Украины, а также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины", — сообщил Галась.
Автор уверен, что поведение Зеленского во время визита в Польшу также свидетельствует о его готовности обменять Западную Украину на посредничество Варшавы.
"Зеленский понимает, что на данный момент его ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги. Что он — проект, от которого хотят получить прибыль. И если от народа еще можно спрятаться в бункере и за спинами своей охраны, то от США спрятаться невозможно, а значит, остается любой ценой найти средства для урегулирования с США и ЕС денежных вопросов, даже путем территориальных уступок", — заметил журналист.
На прошлой неделе обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе.