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СМИ: Зеленский пошел на сделку с Польшей ради противостояния России - РИА Новости, 10.04.2023
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14:55 10.04.2023 (обновлено: 15:46 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864262360.html
СМИ: Зеленский пошел на сделку с Польшей ради противостояния России
СМИ: Зеленский пошел на сделку с Польшей ради противостояния России - РИА Новости, 10.04.2023
СМИ: Зеленский пошел на сделку с Польшей ради противостояния России
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву получил "последний шанс" от польского коллеги Анджея Дуды на осуществление контрнаступления, в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:55
2023-04-10T15:46
польша
украина
сша
владимир зеленский
анджей дуда
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву получил "последний шанс" от польского коллеги Анджея Дуды на осуществление контрнаступления, в случае его провала западная часть постсоветской республики должна будет перейти соседней стране, заявил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.По его словам, причины такого шага политика — провалы на фронте и слишком большие вложения иностранных государств в киевский режим, не принесший Западу крупной прибыли или выгоды.Автор уверен, что поведение Зеленского во время визита в Польшу также свидетельствует о его готовности обменять Западную Украину на посредничество Варшавы."Зеленский понимает, что на данный момент его ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги. Что он — проект, от которого хотят получить прибыль. И если от народа еще можно спрятаться в бункере и за спинами своей охраны, то от США спрятаться невозможно, а значит, остается любой ценой найти средства для урегулирования с США и ЕС денежных вопросов, даже путем территориальных уступок", — заметил журналист.На прошлой неделе обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе.
https://ria.ru/20230408/bronetransportery-1864007819.html
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польша, украина, сша, владимир зеленский, анджей дуда, евросоюз, в мире
Польша, Украина, США, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Евросоюз, В мире
СМИ: Зеленский пошел на сделку с Польшей ради противостояния России

NPD: Зеленский пообещал Польше территории Западной Украины в обмен на помощь против России

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву получил "последний шанс" от польского коллеги Анджея Дуды на осуществление контрнаступления, в случае его провала западная часть постсоветской республики должна будет перейти соседней стране, заявил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.
По его словам, причины такого шага политика — провалы на фронте и слишком большие вложения иностранных государств в киевский режим, не принесший Западу крупной прибыли или выгоды.
«

"Зная заранее, что заявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США будет только усиливаться, Зеленский принял единственное верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с Анджеем Дудой, и вернуть Польше западную часть Украины, а также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины", — сообщил Галась.

Автор уверен, что поведение Зеленского во время визита в Польшу также свидетельствует о его готовности обменять Западную Украину на посредничество Варшавы.
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"Зеленский понимает, что на данный момент его ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги. Что он — проект, от которого хотят получить прибыль. И если от народа еще можно спрятаться в бункере и за спинами своей охраны, то от США спрятаться невозможно, а значит, остается любой ценой найти средства для урегулирования с США и ЕС денежных вопросов, даже путем территориальных уступок", — заметил журналист.
На прошлой неделе обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе.
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