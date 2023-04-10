https://ria.ru/20230410/ukraina-1864262360.html

СМИ: Зеленский пошел на сделку с Польшей ради противостояния России

СМИ: Зеленский пошел на сделку с Польшей ради противостояния России - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ: Зеленский пошел на сделку с Польшей ради противостояния России

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву получил "последний шанс" от польского коллеги Анджея Дуды на осуществление контрнаступления, в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:55

2023-04-10T14:55

2023-04-10T15:46

польша

украина

сша

владимир зеленский

анджей дуда

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву получил "последний шанс" от польского коллеги Анджея Дуды на осуществление контрнаступления, в случае его провала западная часть постсоветской республики должна будет перейти соседней стране, заявил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.По его словам, причины такого шага политика — провалы на фронте и слишком большие вложения иностранных государств в киевский режим, не принесший Западу крупной прибыли или выгоды.Автор уверен, что поведение Зеленского во время визита в Польшу также свидетельствует о его готовности обменять Западную Украину на посредничество Варшавы."Зеленский понимает, что на данный момент его ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги. Что он — проект, от которого хотят получить прибыль. И если от народа еще можно спрятаться в бункере и за спинами своей охраны, то от США спрятаться невозможно, а значит, остается любой ценой найти средства для урегулирования с США и ЕС денежных вопросов, даже путем территориальных уступок", — заметил журналист.На прошлой неделе обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе.

https://ria.ru/20230408/bronetransportery-1864007819.html

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864250084.html

польша

украина

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

польша, украина, сша, владимир зеленский, анджей дуда, евросоюз, в мире