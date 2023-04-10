https://ria.ru/20230410/ukraina-1864205981.html

В СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за мобилизации

В СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за мобилизации - РИА Новости, 10.04.2023

В СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за мобилизации

Среди части украинского общества началась паника из-за ускорившейся мобилизации, сообщила The Washington Post. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:25

2023-04-10T12:25

2023-04-10T14:03

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Среди части украинского общества началась паника из-за ускорившейся мобилизации, сообщила The Washington Post.По данным газеты, Киеву нужно больше солдат и власти хотят получить их как можно скорее.Хотя украинская сторона не раскрывает данные о своих потерях, полевые командиры описывают их как большие, указано в статье.Украинские СМИ неоднократно сообщали об облавах на призывников, указывая, что военные используют машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, а повестки раздают сотрудники коммунальных служб. Власти объясняли вручение документов в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Местные издания отмечали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.На период действия военного положения запрещен выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. Уклонение от военной службы в этот период грозит уголовной ответственностью — до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230407/vsu-1863901234.html

https://ria.ru/20230325/gagin-1860534534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, верховная рада украины