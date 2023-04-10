В СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за мобилизации
The Washington Post сообщила о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Среди части украинского общества началась паника из-за ускорившейся мобилизации, сообщила The Washington Post.
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"Скорость и агрессия, с которыми украинские чиновники призывают гражданских явиться в военкоматы или записаться добровольно, сеют панику среди тех, кто чувствует себя не готовым или не желающим служить", — говорится в публикации.
По данным газеты, Киеву нужно больше солдат и власти хотят получить их как можно скорее.
Хотя украинская сторона не раскрывает данные о своих потерях, полевые командиры описывают их как большие, указано в статье.
Украинские СМИ неоднократно сообщали об облавах на призывников, указывая, что военные используют машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, а повестки раздают сотрудники коммунальных служб. Власти объясняли вручение документов в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Местные издания отмечали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На период действия военного положения запрещен выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. Уклонение от военной службы в этот период грозит уголовной ответственностью — до пяти лет лишения свободы.