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В СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за мобилизации - РИА Новости, 10.04.2023
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12:25 10.04.2023 (обновлено: 14:03 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864205981.html
В СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за мобилизации
В СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за мобилизации - РИА Новости, 10.04.2023
В СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за мобилизации
Среди части украинского общества началась паника из-за ускорившейся мобилизации, сообщила The Washington Post. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:25
2023-04-10T14:03
в мире
украина
киев
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Среди части украинского общества началась паника из-за ускорившейся мобилизации, сообщила The Washington Post.По данным газеты, Киеву нужно больше солдат и власти хотят получить их как можно скорее.Хотя украинская сторона не раскрывает данные о своих потерях, полевые командиры описывают их как большие, указано в статье.Украинские СМИ неоднократно сообщали об облавах на призывников, указывая, что военные используют машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, а повестки раздают сотрудники коммунальных служб. Власти объясняли вручение документов в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Местные издания отмечали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.На период действия военного положения запрещен выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. Уклонение от военной службы в этот период грозит уголовной ответственностью — до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230407/vsu-1863901234.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины
В СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за мобилизации

The Washington Post сообщила о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Среди части украинского общества началась паника из-за ускорившейся мобилизации, сообщила The Washington Post.
«

"Скорость и агрессия, с которыми украинские чиновники призывают гражданских явиться в военкоматы или записаться добровольно, сеют панику среди тех, кто чувствует себя не готовым или не желающим служить", — говорится в публикации.

По данным газеты, Киеву нужно больше солдат и власти хотят получить их как можно скорее.
Хотя украинская сторона не раскрывает данные о своих потерях, полевые командиры описывают их как большие, указано в статье.
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Украинские СМИ неоднократно сообщали об облавах на призывников, указывая, что военные используют машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, а повестки раздают сотрудники коммунальных служб. Власти объясняли вручение документов в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Местные издания отмечали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На период действия военного положения запрещен выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. Уклонение от военной службы в этот период грозит уголовной ответственностью — до пяти лет лишения свободы.
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