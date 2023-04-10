В Ровно УПЦ лишили права на пользование землей
Депутаты облсовета украинского Ровно лишили УПЦ права на пользование землей
Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутаты Ровенского городского совета на Украине на внеочередной сессии проголосовали за прекращение права Ровенской епархии канонической УПЦ пользоваться земельными участками, сообщил в понедельник мэр Ровно Александр Третяк.
Ранее он заявил, что 7 апреля депутаты облсовета не смогли собрать кворум и перенесли голосование.
"Исторический момент на духовном фронте Ровно! На внеочередной сессии Ровенского городского совета прекратили право пользования земельными участками на территории общины, которые использует УПЦ", - написал Третяк в своем телеграм-канале.
По его словам, депутаты обратились в Верховную раду, кабинет министров Украины, Управление службы безопасности Украины в Ровенской области о запрете деятельности УПЦ.
Ранее в пятницу экс-президент Украины Петр Порошенко после богослужения в Киево-Печерской лавре по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы заявил, что органы местного самоуправления должны поддержать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) на местном уровне. Власти должны обеспечить "передачу ПЦУ многочисленных земельных участков", которые находятся в пользовании Украинской православной церкви, сказал он в комментарии телеканалу "5.ua".
ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданств.