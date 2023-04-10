https://ria.ru/20230410/ukraina-1864202186.html

В Ровно УПЦ лишили права на пользование землей

В Ровно УПЦ лишили права на пользование землей - РИА Новости, 10.04.2023

В Ровно УПЦ лишили права на пользование землей

Депутаты Ровенского городского совета на Украине на внеочередной сессии проголосовали за прекращение права Ровенской епархии канонической УПЦ пользоваться... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:14

2023-04-10T12:14

2023-04-10T12:32

религия

украина

ровно

петр порошенко

владимир зеленский

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православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутаты Ровенского городского совета на Украине на внеочередной сессии проголосовали за прекращение права Ровенской епархии канонической УПЦ пользоваться земельными участками, сообщил в понедельник мэр Ровно Александр Третяк. Ранее он заявил, что 7 апреля депутаты облсовета не смогли собрать кворум и перенесли голосование. "Исторический момент на духовном фронте Ровно! На внеочередной сессии Ровенского городского совета прекратили право пользования земельными участками на территории общины, которые использует УПЦ", - написал Третяк в своем телеграм-канале. По его словам, депутаты обратились в Верховную раду, кабинет министров Украины, Управление службы безопасности Украины в Ровенской области о запрете деятельности УПЦ. Ранее в пятницу экс-президент Украины Петр Порошенко после богослужения в Киево-Печерской лавре по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы заявил, что органы местного самоуправления должны поддержать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) на местном уровне. Власти должны обеспечить "передачу ПЦУ многочисленных земельных участков", которые находятся в пользовании Украинской православной церкви, сказал он в комментарии телеканалу "5.ua". ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданств.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864186163.html

https://ria.ru/20230409/upts-1864098612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, ровно, петр порошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия