https://ria.ru/20230410/ukraina-1864201941.html

Потерпевший опознал украинского военного, убившего его приятеля в Мариуполе

Потерпевший опознал украинского военного, убившего его приятеля в Мариуполе - РИА Новости, 10.04.2023

Потерпевший опознал украинского военного, убившего его приятеля в Мариуполе

Потерпевший по делу об убийстве мирного жителя в Мариуполе рассказал в суде, как украинский военный Антон Чередник расстрелял его знакомого, передает... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:13

2023-04-10T12:13

2023-04-10T12:13

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

донецкая народная республика

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Потерпевший по делу об убийстве мирного жителя в Мариуполе рассказал в суде, как украинский военный Антон Чередник расстрелял его знакомого, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Дело в отношении Чередника поступило в суд в середине февраля. На первом заседании прокурор зачитал обвинительное заключение. Чередник свою вину признал частично. В понедельник суд приступил к допросу потерпевшего Сергея Поцелуева с использованием видеоконференцсвязи с Донецким гарнизонным военным судом. По словам Поцелуева, вечером 27 марта прошлого года в поселке Мирный он шел с Александром Пискуновым домой. "Нас остановили военнослужащие ВСУ. На них была форма, бронежилеты. Один из них был без головного убора, у него был автомат", - сказал Поцелуев. Военного без балаклавы он описал как мужчину около 2 метров роста, с седыми волосами. На заседании он опознал в нем подсудимого Чередника. По словам потерпевшего, военный стрелял в воздух и скомандовал им лечь на землю. "После этого он выстрелил два раза возле моей головы и дулом автомата ткнул меня в лицо", - сказал Поцелуев. Потом, по его словам, военный отвел Пискунова в сторону и стал с ним общаться. "Он что-то кричал, потом Пискунов сказал: "Не знаю". Этот военный отошел на два шага и выстрелил в Пискунова", - добавил он. Поцелуев рассказал, что после этого военный спросил у него, что такое "паляница", а когда он ответил, что это хлеб, сказал, чтоб тот бежал. Согласно открытым источникам, слово "паляница" обозначает буханку хлеба круглой формы, в начале XX века использовалось на Украине как проверочное слово для определения тех, для кого украинский язык - родной. При кажущейся простоте слова, человек, привыкший к фонетике и алфавиту русского языка, автоматически выговаривает его с заметным для украинского уха акцентом. Чередник обвиняется по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. Ранее СК России сообщил, что 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания.

https://ria.ru/20230406/srok-1863434873.html

https://ria.ru/20221118/plennye-1832559490.html

https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863707332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр