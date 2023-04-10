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Потерпевший опознал украинского военного, убившего его приятеля в Мариуполе - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864201941.html
Потерпевший опознал украинского военного, убившего его приятеля в Мариуполе
Потерпевший опознал украинского военного, убившего его приятеля в Мариуполе - РИА Новости, 10.04.2023
Потерпевший опознал украинского военного, убившего его приятеля в Мариуполе
Потерпевший по делу об убийстве мирного жителя в Мариуполе рассказал в суде, как украинский военный Антон Чередник расстрелял его знакомого, передает... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:13
2023-04-10T12:13
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
донецкая народная республика
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Потерпевший по делу об убийстве мирного жителя в Мариуполе рассказал в суде, как украинский военный Антон Чередник расстрелял его знакомого, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Дело в отношении Чередника поступило в суд в середине февраля. На первом заседании прокурор зачитал обвинительное заключение. Чередник свою вину признал частично. В понедельник суд приступил к допросу потерпевшего Сергея Поцелуева с использованием видеоконференцсвязи с Донецким гарнизонным военным судом. По словам Поцелуева, вечером 27 марта прошлого года в поселке Мирный он шел с Александром Пискуновым домой. "Нас остановили военнослужащие ВСУ. На них была форма, бронежилеты. Один из них был без головного убора, у него был автомат", - сказал Поцелуев. Военного без балаклавы он описал как мужчину около 2 метров роста, с седыми волосами. На заседании он опознал в нем подсудимого Чередника. По словам потерпевшего, военный стрелял в воздух и скомандовал им лечь на землю. "После этого он выстрелил два раза возле моей головы и дулом автомата ткнул меня в лицо", - сказал Поцелуев. Потом, по его словам, военный отвел Пискунова в сторону и стал с ним общаться. "Он что-то кричал, потом Пискунов сказал: "Не знаю". Этот военный отошел на два шага и выстрелил в Пискунова", - добавил он. Поцелуев рассказал, что после этого военный спросил у него, что такое "паляница", а когда он ответил, что это хлеб, сказал, чтоб тот бежал. Согласно открытым источникам, слово "паляница" обозначает буханку хлеба круглой формы, в начале XX века использовалось на Украине как проверочное слово для определения тех, для кого украинский язык - родной. При кажущейся простоте слова, человек, привыкший к фонетике и алфавиту русского языка, автоматически выговаривает его с заметным для украинского уха акцентом. Чередник обвиняется по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. Ранее СК России сообщил, что 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания.
https://ria.ru/20230406/srok-1863434873.html
https://ria.ru/20221118/plennye-1832559490.html
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863707332.html
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мариуполь, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Потерпевший опознал украинского военного, убившего его приятеля в Мариуполе

Потерпевший рассказал суду, как украинский военный Чередник убил его приятеля в Мариуполе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Потерпевший по делу об убийстве мирного жителя в Мариуполе рассказал в суде, как украинский военный Антон Чередник расстрелял его знакомого, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.
Дело в отношении Чередника поступило в суд в середине февраля. На первом заседании прокурор зачитал обвинительное заключение. Чередник свою вину признал частично. В понедельник суд приступил к допросу потерпевшего Сергея Поцелуева с использованием видеоконференцсвязи с Донецким гарнизонным военным судом.
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По словам Поцелуева, вечером 27 марта прошлого года в поселке Мирный он шел с Александром Пискуновым домой. "Нас остановили военнослужащие ВСУ. На них была форма, бронежилеты. Один из них был без головного убора, у него был автомат", - сказал Поцелуев. Военного без балаклавы он описал как мужчину около 2 метров роста, с седыми волосами. На заседании он опознал в нем подсудимого Чередника.
По словам потерпевшего, военный стрелял в воздух и скомандовал им лечь на землю. "После этого он выстрелил два раза возле моей головы и дулом автомата ткнул меня в лицо", - сказал Поцелуев. Потом, по его словам, военный отвел Пискунова в сторону и стал с ним общаться. "Он что-то кричал, потом Пискунов сказал: "Не знаю". Этот военный отошел на два шага и выстрелил в Пискунова", - добавил он.
Поцелуев рассказал, что после этого военный спросил у него, что такое "паляница", а когда он ответил, что это хлеб, сказал, чтоб тот бежал.
Согласно открытым источникам, слово "паляница" обозначает буханку хлеба круглой формы, в начале XX века использовалось на Украине как проверочное слово для определения тех, для кого украинский язык - родной. При кажущейся простоте слова, человек, привыкший к фонетике и алфавиту русского языка, автоматически выговаривает его с заметным для украинского уха акцентом.
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Чередник обвиняется по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.
Ранее СК России сообщил, что 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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