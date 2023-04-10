https://ria.ru/20230410/ukraina-1864186163.html

В Раде анонсировали новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольникам

В Раде анонсировали новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольникам - РИА Новости, 10.04.2023

В Раде анонсировали новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольникам

В Верховную раду в ближайшее время внесут новые законопроекты о переходе храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к раскольнической Православной РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:26

2023-04-10T11:26

2023-04-10T12:11

религия

украина

петр порошенко

россия

владимир зеленский

верховная рада украины

православная церковь украины (пцу)

московский патриархат

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Верховную раду в ближайшее время внесут новые законопроекты о переходе храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил депутат Тарас Батенко в эфире телеканала "Рада". Уже состоялось закрытое заседание согласительного совета парламента, и в ближайшие дни будут поданы "новые законодательные инициативы", добавил Батенко. Как сообщал ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, его фракция "Европейская солидарность" 3 апреля приняла решение обязать своих депутатов местных советов расторгнуть соглашения по аренде помещений и земельных участков УПЦ. За последний год Киев организовал масштабную волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях. ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря — Киево-Печерская и Почаевская лавры — будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданств.

https://ria.ru/20230410/sobor-1864182648.html

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081981.html

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Дарья Буймова

украина, петр порошенко, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц, религия