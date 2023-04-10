В Раде анонсировали новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольникам
Депутат Рады Батенко анонсировал новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольникам
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Верховную раду в ближайшее время внесут новые законопроекты о переходе храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил депутат Тарас Батенко в эфире телеканала "Рада".
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"Считаю, что процесс перехода храмов УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины или в какую-либо другую конфессию не остановить. Но нужно, очевидно, это законодательно лучше оформить. Потому что этого законодательства, которое сегодня есть, недостаточно", — сказал политик.
Уже состоялось закрытое заседание согласительного совета парламента, и в ближайшие дни будут поданы "новые законодательные инициативы", добавил Батенко.
Как сообщал ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, его фракция "Европейская солидарность" 3 апреля приняла решение обязать своих депутатов местных советов расторгнуть соглашения по аренде помещений и земельных участков УПЦ.
За последний год Киев организовал масштабную волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях.
ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря — Киево-Печерская и Почаевская лавры — будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданств.