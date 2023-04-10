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В Раде анонсировали новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольникам - РИА Новости, 10.04.2023
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Религия
 
11:26 10.04.2023 (обновлено: 12:11 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864186163.html
В Раде анонсировали новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольникам
В Раде анонсировали новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольникам - РИА Новости, 10.04.2023
В Раде анонсировали новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольникам
В Верховную раду в ближайшее время внесут новые законопроекты о переходе храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к раскольнической Православной РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:26
2023-04-10T12:11
религия
украина
петр порошенко
россия
владимир зеленский
верховная рада украины
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Верховную раду в ближайшее время внесут новые законопроекты о переходе храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил депутат Тарас Батенко в эфире телеканала "Рада". Уже состоялось закрытое заседание согласительного совета парламента, и в ближайшие дни будут поданы "новые законодательные инициативы", добавил Батенко. Как сообщал ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, его фракция "Европейская солидарность" 3 апреля приняла решение обязать своих депутатов местных советов расторгнуть соглашения по аренде помещений и земельных участков УПЦ. За последний год Киев организовал масштабную волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях. ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря — Киево-Печерская и Почаевская лавры — будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданств.
https://ria.ru/20230410/sobor-1864182648.html
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081981.html
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украина, петр порошенко, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Петр Порошенко, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
В Раде анонсировали новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольникам

Депутат Рады Батенко анонсировал новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольникам

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Верховную раду в ближайшее время внесут новые законопроекты о переходе храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил депутат Тарас Батенко в эфире телеканала "Рада".
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"Считаю, что процесс перехода храмов УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины или в какую-либо другую конфессию не остановить. Но нужно, очевидно, это законодательно лучше оформить. Потому что этого законодательства, которое сегодня есть, недостаточно", — сказал политик.
Уже состоялось закрытое заседание согласительного совета парламента, и в ближайшие дни будут поданы "новые законодательные инициативы", добавил Батенко.
Как сообщал ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, его фракция "Европейская солидарность" 3 апреля приняла решение обязать своих депутатов местных советов расторгнуть соглашения по аренде помещений и земельных участков УПЦ.
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За последний год Киев организовал масштабную волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях.
ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря — Киево-Печерская и Почаевская лавры — будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданств.
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РелигияУкраинаПетр ПорошенкоРоссияВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский ПатриархатСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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