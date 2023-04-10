Киев поменял "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ
CNN: Украина пересмотрела военные планы после утечки секретных документов о состоянии ВСУ
© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украина пересмотрела "некоторые военные планы" из-за утечки секретных документов, описывавших состояние ВСУ, утверждает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому.
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"Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации", — говорится в сообщении.
При этом телеканал никак не уточнил, в чем именно заключаются изменения и какого они масштаба.
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.