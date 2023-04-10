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Киев поменял "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023
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06:44 10.04.2023 (обновлено: 09:25 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864139373.html
Киев поменял "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ
Киев поменял "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023
Киев поменял "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ
Украина пересмотрела "некоторые военные планы" из-за утечки секретных документов, описывавших состояние ВСУ, утверждает американский телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T06:44
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нато
пентагон
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украина пересмотрела "некоторые военные планы" из-за утечки секретных документов, описывавших состояние ВСУ, утверждает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому.При этом телеканал никак не уточнил, в чем именно заключаются изменения и какого они масштаба.В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.
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сша, украина, россия, владимир зеленский, нато, пентагон, дмитрий песков, в мире
США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Пентагон, Дмитрий Песков, В мире
Киев поменял "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ

CNN: Украина пересмотрела военные планы после утечки секретных документов о состоянии ВСУ

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украина пересмотрела "некоторые военные планы" из-за утечки секретных документов, описывавших состояние ВСУ, утверждает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому.
«

"Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации", — говорится в сообщении.

При этом телеканал никак не уточнил, в чем именно заключаются изменения и какого они масштаба.
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
СМИ: утечка секретных документов по Украине вызвала панику в Пентагоне
Вчера, 09:17
 
СШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТОПентагонДмитрий ПесковВ мире
 
 
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