https://ria.ru/20230410/ukraina-1864139373.html

Киев поменял "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ

Киев поменял "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023

Киев поменял "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ

Украина пересмотрела "некоторые военные планы" из-за утечки секретных документов, описывавших состояние ВСУ, утверждает американский телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T06:44

2023-04-10T06:44

2023-04-10T09:25

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дмитрий песков

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украина пересмотрела "некоторые военные планы" из-за утечки секретных документов, описывавших состояние ВСУ, утверждает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому.При этом телеканал никак не уточнил, в чем именно заключаются изменения и какого они масштаба.В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20230409/pentagon-1864041239.html

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сша, украина, россия, владимир зеленский, нато, пентагон, дмитрий песков, в мире