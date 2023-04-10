https://ria.ru/20230410/udobreniya-1864189340.html

СМИ: работа ЕС над санкциями против Минска зашла в тупик из-за удобрений

СМИ: работа ЕС над санкциями против Минска зашла в тупик из-за удобрений - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ: работа ЕС над санкциями против Минска зашла в тупик из-за удобрений

Продолжение работы над санкциями в отношении Белоруссии со стороны Европейского союза зашло в тупик из-за отсутствия консенсуса по поводу калийных удобрений,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:36

2023-04-10T11:36

2023-04-10T11:58

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ВАРШАВА, 10 апр – РИА Новости. Продолжение работы над санкциями в отношении Белоруссии со стороны Европейского союза зашло в тупик из-за отсутствия консенсуса по поводу калийных удобрений, сообщает агентство РАР. По информации агентства, которое ссылается на свои источники, за блокадой санкций стоит часть стран Западной Европы, которые хотят, чтобы принятие новых мер в отношении Белоруссии сопровождалось отменой ранее принятых ограничений, в частности, касающихся калийных удобрений. "По ту сторону баррикад находятся среди прочего Польша и балтийские государства, которые не согласны ни с каким ослаблением ограничений", - говорится в сообщении. Ранее в Минске заявляли, что нефтеперерабатывающая, калийная, табачная отрасли республики больше всего пострадали от западных санкций, власти поставили задачу восстанавливать объемы производства, искать альтернативные рынки сбыта. Агентство РАР цитирует посла Польши при ЕС Анджея Садося, который заявил, что в вопросе санкций председательствующая в ЕС Швеция "практически ничего не делает". "Шведы практически ничего не делают в этом вопросе. Мы надеялись, что скандинавское президентство в Восточном измерении будет амбициозным. К сожалению, это не сработало", - заявил он. По его словам, "мы с большим разочарованием восприняли это отсутствие амбиций в отношении санкций в отношении Белоруссии, столь необходимых из-за преследований оппозиции в этой стране, участия" в событиях на Украине, "а также планов размещения на ее (Белоруссии - ред.) территории ядерного оружия". Власти Белоруссии не раз заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной спецоперации на Украине. По данным РАР, Швеция, которая председательствует в ЕС и отвечает за переговоры по санкциям, "не стремится к быстрому поиску компромисса". Очередное заседание послов ЕС в Брюсселе по этому вопросу назначено на вторую половину апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусская и российская экономика не рухнут, несмотря на оказываемое на них извне давление в виде ограничительных мер. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. В Москве заявляли, что коллективный Запад демонстрирует несдержанную реакцию на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, не вспоминая при этом про оружие США в Европе.

https://ria.ru/20230408/sanktsii-1863992149.html

https://ria.ru/20230406/udobreniya-1863501019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко, евросоюз