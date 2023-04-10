Рейтинг@Mail.ru
СМИ: работа ЕС над санкциями против Минска зашла в тупик из-за удобрений - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 10.04.2023 (обновлено: 11:58 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/udobreniya-1864189340.html
СМИ: работа ЕС над санкциями против Минска зашла в тупик из-за удобрений
СМИ: работа ЕС над санкциями против Минска зашла в тупик из-за удобрений - РИА Новости, 10.04.2023
СМИ: работа ЕС над санкциями против Минска зашла в тупик из-за удобрений
Продолжение работы над санкциями в отношении Белоруссии со стороны Европейского союза зашло в тупик из-за отсутствия консенсуса по поводу калийных удобрений,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:36
2023-04-10T11:58
в мире
белоруссия
россия
минск
владимир путин
александр лукашенко
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
ВАРШАВА, 10 апр – РИА Новости. Продолжение работы над санкциями в отношении Белоруссии со стороны Европейского союза зашло в тупик из-за отсутствия консенсуса по поводу калийных удобрений, сообщает агентство РАР. По информации агентства, которое ссылается на свои источники, за блокадой санкций стоит часть стран Западной Европы, которые хотят, чтобы принятие новых мер в отношении Белоруссии сопровождалось отменой ранее принятых ограничений, в частности, касающихся калийных удобрений. "По ту сторону баррикад находятся среди прочего Польша и балтийские государства, которые не согласны ни с каким ослаблением ограничений", - говорится в сообщении. Ранее в Минске заявляли, что нефтеперерабатывающая, калийная, табачная отрасли республики больше всего пострадали от западных санкций, власти поставили задачу восстанавливать объемы производства, искать альтернативные рынки сбыта. Агентство РАР цитирует посла Польши при ЕС Анджея Садося, который заявил, что в вопросе санкций председательствующая в ЕС Швеция "практически ничего не делает". "Шведы практически ничего не делают в этом вопросе. Мы надеялись, что скандинавское президентство в Восточном измерении будет амбициозным. К сожалению, это не сработало", - заявил он. По его словам, "мы с большим разочарованием восприняли это отсутствие амбиций в отношении санкций в отношении Белоруссии, столь необходимых из-за преследований оппозиции в этой стране, участия" в событиях на Украине, "а также планов размещения на ее (Белоруссии - ред.) территории ядерного оружия". Власти Белоруссии не раз заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной спецоперации на Украине. По данным РАР, Швеция, которая председательствует в ЕС и отвечает за переговоры по санкциям, "не стремится к быстрому поиску компромисса". Очередное заседание послов ЕС в Брюсселе по этому вопросу назначено на вторую половину апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусская и российская экономика не рухнут, несмотря на оказываемое на них извне давление в виде ограничительных мер. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. В Москве заявляли, что коллективный Запад демонстрирует несдержанную реакцию на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, не вспоминая при этом про оружие США в Европе.
https://ria.ru/20230408/sanktsii-1863992149.html
https://ria.ru/20230406/udobreniya-1863501019.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евросоюз
СМИ: работа ЕС над санкциями против Минска зашла в тупик из-за удобрений

РАР: работа ЕС над санкциями против Минска зашла в тупик из-за калийных удобрений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 апр – РИА Новости. Продолжение работы над санкциями в отношении Белоруссии со стороны Европейского союза зашло в тупик из-за отсутствия консенсуса по поводу калийных удобрений, сообщает агентство РАР.
По информации агентства, которое ссылается на свои источники, за блокадой санкций стоит часть стран Западной Европы, которые хотят, чтобы принятие новых мер в отношении Белоруссии сопровождалось отменой ранее принятых ограничений, в частности, касающихся калийных удобрений. "По ту сторону баррикад находятся среди прочего Польша и балтийские государства, которые не согласны ни с каким ослаблением ограничений", - говорится в сообщении.
Ранее в Минске заявляли, что нефтеперерабатывающая, калийная, табачная отрасли республики больше всего пострадали от западных санкций, власти поставили задачу восстанавливать объемы производства, искать альтернативные рынки сбыта.
Агентство РАР цитирует посла Польши при ЕС Анджея Садося, который заявил, что в вопросе санкций председательствующая в ЕС Швеция "практически ничего не делает". "Шведы практически ничего не делают в этом вопросе. Мы надеялись, что скандинавское президентство в Восточном измерении будет амбициозным. К сожалению, это не сработало", - заявил он.
По его словам, "мы с большим разочарованием восприняли это отсутствие амбиций в отношении санкций в отношении Белоруссии, столь необходимых из-за преследований оппозиции в этой стране, участия" в событиях на Украине, "а также планов размещения на ее (Белоруссии - ред.) территории ядерного оружия".
Дом правительства Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Новое правительство Эстонии выступит за ужесточение санкций против России
8 апреля, 18:49
Власти Белоруссии не раз заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной спецоперации на Украине.
По данным РАР, Швеция, которая председательствует в ЕС и отвечает за переговоры по санкциям, "не стремится к быстрому поиску компромисса".
Очередное заседание послов ЕС в Брюсселе по этому вопросу назначено на вторую половину апреля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусская и российская экономика не рухнут, несмотря на оказываемое на них извне давление в виде ограничительных мер. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. В Москве заявляли, что коллективный Запад демонстрирует несдержанную реакцию на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, не вспоминая при этом про оружие США в Европе.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Постпредство России назвало отправку удобрений через ЕС позитивным сигналом
6 апреля, 15:16
 
В миреБелоруссияРоссияМинскВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала