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В Госдуме анонсировали введение обеспечительных мер для уклонистов
В Госдуме анонсировали введение обеспечительных мер для уклонистов - РИА Новости, 11.04.2023
В Госдуме анонсировали введение обеспечительных мер для уклонистов
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов анонсировал введение обеспечительных мер для уклонистов от призыва. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-10T19:23
2023-04-10T19:23
2023-04-11T00:54
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов анонсировал введение обеспечительных мер для уклонистов от призыва.Глава думского комитета добавил, что эти меры помогут решить проблемы, выявленные во время проведения частичной мобилизации, повысят эффективность системы воинского учета и боевые возможности Вооруженных сил.Также Картополов анонсировал цифровизацию воинского учета, для этих целей создадут Единый реестр военнообязанных."(Он. — Прим. ред.) будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными", — сказал депутат.Согласно проекту, военнообязанные смогут получать электронные повестки, они будут иметь одинаковую юридическую силу с бумажными."Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. При этом военнообязанный может получить их либо через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах", — подчеркнул Картаполов.Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. В Вооруженные силы призвали 300 тысяч военнослужащих запаса.
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россия, андрей картаполов, госдума рф, украина
Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Украина
В Госдуме анонсировали введение обеспечительных мер для уклонистов
Глава комитета Госдумы Картаполов: для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов анонсировал введение обеспечительных мер для уклонистов от призыва.
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"Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью", — рассказал парламентарий.
Глава думского комитета добавил, что эти меры помогут решить проблемы, выявленные во время проведения частичной мобилизации, повысят эффективность системы воинского учета и боевые возможности Вооруженных сил.
Также Картополов анонсировал цифровизацию воинского учета, для этих целей создадут Единый реестр военнообязанных.
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"(Он. — Прим. ред.) будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными", — сказал депутат.
Согласно проекту, военнообязанные смогут получать электронные повестки, они будут иметь одинаковую юридическую силу с бумажными.
"Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. При этом военнообязанный может получить их либо через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах", — подчеркнул Картаполов.
Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России
с 21 сентября до конца октября 2022 года. В Вооруженные силы призвали 300 тысяч военнослужащих запаса.
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