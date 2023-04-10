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Тайбэй обвинил Пекин в подрыве мира и стабильности в регионе - РИА Новости, 10.04.2023
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17:35 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864309372.html
Тайбэй обвинил Пекин в подрыве мира и стабильности в регионе
Тайбэй обвинил Пекин в подрыве мира и стабильности в регионе - РИА Новости, 10.04.2023
Тайбэй обвинил Пекин в подрыве мира и стабильности в регионе
Китай, проводя патрулирование и военные учения вокруг Тайваня, подрывает мир и стабильность в регионе, Тайбэй решительно это осуждает, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:35
2023-04-10T17:35
в мире
китай
тайвань
сша
цай инвэнь
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Китай, проводя патрулирование и военные учения вокруг Тайваня, подрывает мир и стабильность в регионе, Тайбэй решительно это осуждает, говорится в заявлении министерства иностранных дел острова. Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки провели учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня, отработав совместные маневры по окружению и сдерживанию острова. В понедельник в учениях впервые принял участие авианосец "Шаньдун". Учения Китая прошли на фоне участившихся контактов руководства Тайваня с официальными лицами США. Так, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь ранее в апреле, возвращаясь на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти, после чего остров посетила делегация американских законодателей во главе с руководителем комитета по международным делам палаты представителей Майклом Макколом. Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. Вашингтон призывает Пекин воздерживаться от чрезмерных ответных мер. Внешнеполитическое ведомство острова отметило в понедельник, что глава администрации Тайваня имеет право ездить в другие страны для участия в дипломатической деятельности. Подчеркивается, что "это противоречит основному принципу Устава ООН, согласно которому споры должны разрешаться мирным путем, министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает действия Китая". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230410/kitay-1864221356.html
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в мире, китай, тайвань, сша, цай инвэнь
В мире, Китай, Тайвань, США, Цай Инвэнь
Тайбэй обвинил Пекин в подрыве мира и стабильности в регионе

Тайбэй из-за военных учений обвинил Пекин в подрыве мира и стабильности в регионе

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Башня Тайбэй 101, Тайвань
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Китай, проводя патрулирование и военные учения вокруг Тайваня, подрывает мир и стабильность в регионе, Тайбэй решительно это осуждает, говорится в заявлении министерства иностранных дел острова.
Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки провели учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня, отработав совместные маневры по окружению и сдерживанию острова. В понедельник в учениях впервые принял участие авианосец "Шаньдун".
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Учения Китая прошли на фоне участившихся контактов руководства Тайваня с официальными лицами США. Так, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь ранее в апреле, возвращаясь на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти, после чего остров посетила делегация американских законодателей во главе с руководителем комитета по международным делам палаты представителей Майклом Макколом.
Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. Вашингтон призывает Пекин воздерживаться от чрезмерных ответных мер.
Внешнеполитическое ведомство острова отметило в понедельник, что глава администрации Тайваня имеет право ездить в другие страны для участия в дипломатической деятельности.
«
"Используя это как предлог для провокационных действий, Китай явно бросает вызов международному порядку и подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и в регионе", - говорится в заявлении на сайте министерства.
Подчеркивается, что "это противоречит основному принципу Устава ООН, согласно которому споры должны разрешаться мирным путем, министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает действия Китая".
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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