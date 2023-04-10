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ВС Китая успешно отработали поставленные на учениях вокруг Тайваня задачи - РИА Новости, 10.04.2023
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14:02 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864247443.html
ВС Китая успешно отработали поставленные на учениях вокруг Тайваня задачи
ВС Китая успешно отработали поставленные на учениях вокруг Тайваня задачи - РИА Новости, 10.04.2023
ВС Китая успешно отработали поставленные на учениях вокруг Тайваня задачи
Вооруженные силы КНР успешно отработали все поставленные в ходе учений и патрулирования вокруг Тайваня задачи, заявил в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:02
2023-04-10T14:02
в мире
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Вооруженные силы КНР успешно отработали все поставленные в ходе учений и патрулирования вокруг Тайваня задачи, заявил в понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки провели учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня, отработав совместные маневры по окружению и сдерживанию острова. В понедельник в учениях впервые принял участие авианосец "Шаньдун". "Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая успешно выполнила различные задачи, поставленные в ходе боевого патрулирования и военных учений вокруг острова Тайвань", - заявил Ши И, слова которого приводятся в официальном аккаунте командования в соцсети WeChat. Он отметил, что в рамках учений состоялась комплексная проверка общей боеспособности различных видов и родов войск китайской армии в реальных боевых условиях. "Войска Восточной зоны боевого командования НОАК готовы и способны сражаться в любой момент, решительно подавляя любые формы сепаратизма за независимость Тайваня и попытки иностранного вмешательства", - указал он. Вооруженные силы Тайваня за период учений зафиксировали приближение к острову свыше 140 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), из которых 80 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Также минобороны острова заявило о приближении к Тайваню 20 кораблей НОАК. По словам Ши И, учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863365072.html
https://ria.ru/20230410/kitay-1864221356.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, wechat, ноак
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, WeChat, НОАК
ВС Китая успешно отработали поставленные на учениях вокруг Тайваня задачи

Китайские военные успешно отработали задачи, поставленные на учениях вокруг Тайваня

Кадр видео учений китайских вооруженных сил вокруг Тайваня
Кадр видео учений китайских вооруженных сил вокруг Тайваня
Кадр видео учений китайских вооруженных сил вокруг Тайваня
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Вооруженные силы КНР успешно отработали все поставленные в ходе учений и патрулирования вокруг Тайваня задачи, заявил в понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки провели учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня, отработав совместные маневры по окружению и сдерживанию острова. В понедельник в учениях впервые принял участие авианосец "Шаньдун".
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая успешно выполнила различные задачи, поставленные в ходе боевого патрулирования и военных учений вокруг острова Тайвань", - заявил Ши И, слова которого приводятся в официальном аккаунте командования в соцсети WeChat.
Он отметил, что в рамках учений состоялась комплексная проверка общей боеспособности различных видов и родов войск китайской армии в реальных боевых условиях.
"Войска Восточной зоны боевого командования НОАК готовы и способны сражаться в любой момент, решительно подавляя любые формы сепаратизма за независимость Тайваня и попытки иностранного вмешательства", - указал он.
Вооруженные силы Тайваня за период учений зафиксировали приближение к острову свыше 140 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), из которых 80 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Также минобороны острова заявило о приближении к Тайваню 20 кораблей НОАК.
По словам Ши И, учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреТайваньКитайСШАНэнси ПелосиНародно-освободительная армия КитаяWeChatНОАК
 
 
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