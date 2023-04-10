https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864247443.html

ВС Китая успешно отработали поставленные на учениях вокруг Тайваня задачи

ВС Китая успешно отработали поставленные на учениях вокруг Тайваня задачи - РИА Новости, 10.04.2023

ВС Китая успешно отработали поставленные на учениях вокруг Тайваня задачи

Вооруженные силы КНР успешно отработали все поставленные в ходе учений и патрулирования вокруг Тайваня задачи, заявил в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:02

2023-04-10T14:02

2023-04-10T14:02

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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Вооруженные силы КНР успешно отработали все поставленные в ходе учений и патрулирования вокруг Тайваня задачи, заявил в понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки провели учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня, отработав совместные маневры по окружению и сдерживанию острова. В понедельник в учениях впервые принял участие авианосец "Шаньдун". "Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая успешно выполнила различные задачи, поставленные в ходе боевого патрулирования и военных учений вокруг острова Тайвань", - заявил Ши И, слова которого приводятся в официальном аккаунте командования в соцсети WeChat. Он отметил, что в рамках учений состоялась комплексная проверка общей боеспособности различных видов и родов войск китайской армии в реальных боевых условиях. "Войска Восточной зоны боевого командования НОАК готовы и способны сражаться в любой момент, решительно подавляя любые формы сепаратизма за независимость Тайваня и попытки иностранного вмешательства", - указал он. Вооруженные силы Тайваня за период учений зафиксировали приближение к острову свыше 140 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), из которых 80 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Также минобороны острова заявило о приближении к Тайваню 20 кораблей НОАК. По словам Ши И, учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863365072.html

https://ria.ru/20230410/kitay-1864221356.html

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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, wechat, ноак